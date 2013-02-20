台湾热股: 财政部否认公股银行合并有具体个案,金融股涨幅回吐

* 台新金控与彰银合并案逆转为由彰银合并台新银--报载

* 财政部否认未有具体个案

* 金融股强弹后已回落

路透台北2月20日 - 台湾股市周三金融类股 上冲下跳走势震荡.本地媒体报导台新金 和公股银行彰银 合并案重启,带动相关个股直奔涨停,但随后财政部紧急澄清目前公股银行合并并无具体个案后,涨幅已大幅缩减.

财政部次长曾铭宗上午紧急澄清,目前公股银行的合并并无具体个案;此外目前公股银行的并购作业流程,符合法令没有修改的必要.而财政部也会维持公股的权利,这包括了公股的持有股分不能被稀释、以及保有现有的董监席次.

受媒体报导利多消息刺激,台新金及彰银开盘后一度急奔涨停,分别报13.1及17.85台币;但在财政部的澄清之后,涨势明显回吐,本地时间约11:00,台新金升3.27%报,彰银则涨3.88%.

市场联想若一旦公股对金融业合并的态度有改,有利金融业整并.此激励了金融股指数一度触抵941.95点的高位,创下近一年半以来的高位.前次高点在2011年的9月5日金融类股指数的高位在945.87点.大盘加权股价指数 则上涨0.60%.

台新金控稍后也发布重大讯息称,针对今日媒体报导有关台新合并之讯息,纯属媒体自行报导与臆测一切应以本公司公告讯息为主.

台新金相关人士向路透表示,目前尚未接到董事会召开通知,但依惯例明日将开董事会.

本地媒体工商时报周四报导,台新金控与彰银合并案大逆转,拟改由彰银合并台新银.该报导未引述具体消息来源,但指出台新金最快今日召开临时董事会,将授权研议由彰化银行合并台新银行的可行性,并由彰银为存续、台新消灭,此是台新、彰银合并陷入僵局以来,最大的突破.

台湾政府公股百分之百或部分持有多家银行,总计市占率名列前茅,但这也是市场诟病台湾金融业不够效率、不够市场化的原因之一.

前总统陈水扁期间曾推动二次金改--其中台新金控合并彰银一案即为当时最轰动的个案之一.只不过此案在政党轮替之后没有下文,台新金并彰银多年来面对"吃不下、又吐不出"的苦境,目前仍旧无解.(完)