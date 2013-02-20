中国货币市场: 主要回购利率略上行,流动性宽松格局未改

路透上海2月20日 - 中国银行间资金市场周三早盘主要期限质押式回购利率 略升,整体流动性维持宽松,早间财政部新债受到追捧,招标结果低于预期,亦验证了场内不乏资金的现状.
"现在是量可以保证,但价格小幅往上走,可能和接下来快月底也有点关系."上海一商业银行交易员称.
她并指出,虽然公开市场有大量逆回购到期,"接下来(资金)会比之前略微紧点儿,但央行应该不会为难我们的,央行应该是以维稳为主要目的."
继中国人民银行周二重启正回购后,今日公开市场一级交易商可继续上报正回购需求.与此前正回购频繁操作时周四一般仅进行91天品种不同,明日仍有可能继续进行28天品种.
业内人士周三透露,财政部上午招标的260亿元人民币10年期固息国债,中标利率为3.52%,低于此前3.56%的市场预测均值.
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购
其中:隔夜 1.8905 1.8789 +1.16
七天 2.9493 2.9148 +3.45
14天 3.0215 2.983 +3.85
上交所债券回购
隔夜 2.6900 1.5450 +114.50
七天 2.8500 2.6000 +25.00
14天 2.8000 2.9500 -15.00
回购定盘利率
隔夜 1.9400 1.9000 +4.00
七天 2.9600 2.9600 0.00
14天 3.0200 2.9808 +3.92
shibor
隔夜 1.8798 1.8693 +1.05
七天 2.9490 2.9490 0.00
三个月 3.8800 3.8817 -0.17(完)
(发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)