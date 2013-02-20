中国汇市: 人民币即期早盘走升,疑似油盘购汇令涨幅收窄

* 人民币即期早盘走升

* 中间价小幅上升

* 疑似油盘购汇仍在释放

* 中间价偏重挂钩日元的状况将延续

路透北京2月20日 - 人民币兑美元即期 周三早盘走升,受中间价上扬及中国经济基本面向好推动,交投比较活跃;不过来自大行的美元买盘相对汹涌,交易员猜测可能油盘购汇仍在延续,从而令人民币涨幅缩窄.

交易员称,企业美元需求在农历春节过后料陆续释放,时间点至少要在下周,而人民币/美元中间价最近料继续偏重挂钩日元走势,而不单纯参考美元指数,所以在日元贬值概率较大的前提下,短期内人民币可能会在双边波动的基础上相对走软,但幅度亦有限.

"流动性很好,10个点来回震荡,有一些大行在接(美元),不知道是否会有新的油盘出现,...但整体还要看客盘,客盘出来的话,(美元/人民币)还是会往下走."上海一股份制银行的交易员称.

北京时间12:11,人民币兑美元即期报6.2417元,上日收报6.2205元.今日人民币兑美元中间价 为6.2818元,上日中间价为6.2805元.

尽管中国经济基本面强劲令人民币长期面临走强压力.但上海一外资行交易员称,从2月开始整体美元买盘都比较多,其中油盘也时常出现,且亚洲货币近期走贬,令人民币短期亦有贬值可能.

北京时间12:13,人民币兑美元即期报6.2417元,上日收报6.2443元.今日人民币兑美元中间价 为6.2804元,上日中间价为6.2821元.

美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三表示,中国经济已避免了硬着陆,复苏态势良好,不过未来成长要取决于结构性改革取得更大进展.其报告指出,近期数据表明中国经济活动反弹,经济增速应可达到此前预估的7.5-8.5%区间的上半段.

不过中国对外资的吸引力似乎不是那么乐观.中国商务部周三公布,今年1月全国实际使用外资(FDI)金额92.7亿美元,同比下降7.3%.

日圆兑美元周三持稳,因对日本央行能否将经济刺激计划落实的疑虑浮现,而英镑则徘徊在七个月低点.

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上,美元/人民币一年期品种 最新报在6.3190/20,上日尾盘为6.3240.

北京时间12:16,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2370/90元,上一交易日尾盘报6.2363元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

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