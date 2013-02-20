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债券 | 2013年 2月 20日 星期三 12:56 BJT

路透基点: 迈瑞医疗国际1.75亿美元贷款细节出炉--RLPC

路透香港2月20日 - 汤森路透旗下基点报导,据知情消息人士指出,医疗设备厂商迈瑞医疗国际有限公司1.75亿美元三年期贷款的细节已出炉.

德意志银行及兆丰国际商业银行担任牵头行兼簿记行(MLAB).兆丰银行为额度代理行.

消息人士指出,至少八家亚洲地区银行正考虑以不同水准加入此案.

此案为子弹性还款,据消息人士指出,利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码265个基点.承诺3,000万美元或以上的银行,获得先付费用60个基点,及MLAB头衔;承诺2,000-2,900万美元者,费用45个基点,获得牵头行头衔;承诺1,000-1,900万美元者,费用30个基点,获得安排行头衔.

这笔贷款有两年的延展选择权,延展费用80个基点.另有一笔50个基点的承诺费用.

消息人士指出,贷款资金用于再融资及一般企业用途.回覆期限为3月中.

先前报导,约10家银行上个月到深圳进行实地视察.

迈瑞在纽约上市,市值约为43.1亿美元.

1月时,迈瑞宣布2012年初步自结营收为10.6亿美元,较上年增加20%.公司预计2013年净收入至少增长17%.(完) (编译 蔡美珍; 审校 徐文焰)

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