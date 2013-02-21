《全球主要央行动态》--2月21日

以下所列为上周四下午至本周四上午(2月14日-2月21日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美联储(FED)公布的1月政策会议记录显示,多名官员认为美联储或需在看到招聘增加前就放缓或停止购买资产.美联储上月决定维持每月购买850亿美元的购债计划不变,直到看到就业市场前景有明显改善,不过会议记录则显示,委员们对该项举措的潜在风险明显感到不安.

美联储主席贝南克称,美国经济正在复苏,但远非健康和充满活力.

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特称美联储应在2013年底之前继续购买资产,美联储资产购买行动带来的裨益仍超过了潜在的风险.他预计美国经济在2013年扩张2-2.5%.

克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托表示,若经济持续改善,年底前减少购债将是明智做法.皮亚纳尔托表示,她预计2013年美国经济将会改善,成长速度将高于2.5%,而失业率将降至7.5%.

**日本**

日本央行1月政策会议记录显示,当时有几位委员表示,延长根据日本央行资产购买计划所购买的政府公债存续期至五年可以是选项之一.在该计划下,日本央行购买距到期时间三年以下的公债,但目标放在期限更长的公债上,可能有助于推低较长期公债收益率.

日本央行总裁白川方明表示,央行的货币政策并未直接针对日圆汇率."对于购买外国债券未来是否仍是央行的一个政策选项,他拒绝置评.

日本央行审议委员们就如何实现2%的新通胀率目标存在分歧,这意味着下一任央行总裁在采取经济刺激政策时,或不得不较市场的预期更为审慎.熟悉央行想法的人士表示,日本央行可能在现行的资产购买计划之下大幅宽松政策,但要实施新方案扩大资产负债表规模,则可能是几个月之后的事情.

日本政府将任命央行总裁的时间推迟一周,引燃关于首相与财相之间在应由谁来领导央行一事上存在分歧的传闻.

日本央行审议委员森本宜久表示,日圆近期的跌势或将支撑出口和企业营收,扶助经济持续温和复苏.他并称,日本央行将继续实施大量购买公债等强有力的货币宽松措施.森本宜久还称,央行委员普遍认为经济与物价的上档和下档风险基本均衡,央行将考虑多种举措以确保实现资产购买目标.

**欧洲央行**

欧洲央行(ECB)发布月报称,欧元走强带来通胀可能低于目标水准的风险,并补充说今年稍晚经济料开始复苏.一如往常,欧洲央行月报措辞与其主要政策声明基本相同.欧洲央行在月报中指出,"中期物价发展前景的各种风险看来大致趋于平衡."上档风险源自管制价格调高和间接税,以及油价上涨.下档风险源自经济活动趋弱,以及近期欧元升值.

欧洲央行总裁德拉吉试图为有关货币战争的争论降温,不过也表示该央行仍须评估欧元升值对经济的影响.德拉吉预期欧元区今年稍晚将非常缓慢地复苏,不过他指出,欧元汇率攸关经济增长和通胀情况,并称欧元升值可能会过度拉低通胀率.德拉吉称,他认为关于汇率的松散评论"既不适当,无益,又可能弄巧成拙".

欧洲央行管理委员会成员诺亚称,与再次小幅降息相比,欧央行更关注如何确保其货币政策决定的效果传导至整个欧元区.诺亚表示:"若小幅降息只对德国及其他核心国家有所帮助,那么欧洲央行并没有特别的兴趣实施."

**英国**

英国央行总裁金恩与另两位官员在本月稍早会议中支持重启公债购买行动,表明该央行料比预期更加接近采取进一步行动以提振经济成长.英国央行会议记录亦显示,该行正在考虑如何促进非银行机构信贷.

英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)称,不支持调整英国央行同时关注通胀和增长政策的想法.他称在目前低增长的环境下,以名义国内生产总值(GDP)为目标,有可能使通胀及通胀预期上升.英国央行下任总裁卡尼去年年末提出这一想法以来,有关英国央行关注点可能从通胀转向名义GDP的猜测升温.

即将接任英国央行总裁的卡尼驳斥了外界有关英国及其他地方通胀加剧的疑虑.现任加拿大央行总裁的卡尼,向来主张弹性的通胀目标,上月他曾说经济大国的货币政策并未达到极限.卡尼在一场会议中被问及英国及20国集团(G20)成员国的通胀预期,是否会导致经济因为宽松货币政策而变得不稳,他回答说:"全球的风险在于需求不足."

**韩国**

韩国央行调查显示,国际社会在汇率政策上的冲突,已对韩国金融体系构成新的重大风险,而有关美国及中国经济的疑虑则有所降温.韩国央行新闻稿指出,与去年8月公布的前次调查相比,家庭债务同样都列为韩国金融体系五大风险之一,但汇率冲突首次进入这份名单.

**澳洲**

澳洲央行在2月会议上认为若有需要,仍有进一步降息的空间,不过其暂时按兵不动是谨慎之举,因为一些经济部门已经在对借贷成本降低作出反应.然而澳洲央行发布的2月5日会议记录亦显示,央行预期就业仅会温和增长,房屋融资需求低迷而且非矿业投资疲弱.

**中国**

中国央行公布2012年支付体系运行总体情况报告称,去年全国非现金支付业务增速放缓,票据、银行卡等业务增速均出现不同程度的下降或放缓.

春节长假刚过,中国央行公开市场即以暂停逆回购,并在近八个月后重启正回购的"新面貌"登场.除了预期中的商业银行节日备付资金回流外,1月可能明显攀高的外汇占款,亦或是促动央行此举的背后推手.

**其他**

瑞士央行总裁乔丹称将以最大决心继续执行瑞郎上限,如果需要,可能采取其他举措.乔丹称设定最低汇率是在可预见的将来适合的货币政策工具,并称只要欧元区的问题得不到解决,瑞郎再度升值的风险就会一直存在.

新西兰央行总裁惠勒表示,新西兰元相比该国经济基本面被严重高估,尽管央行准备必要时出手干预,但不存在迅速拉低汇价的手段.

挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)表示挪威不急于升息,而如果通胀率降得太低,或挪威克朗升得太多,甚至可能降息.此番评论令挪威克朗挫跌.