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货币新闻 | 2013年 2月 20日 星期三 18:21 BJT

表格: 瑞士2月ZEW投资者信心指数升至10,1月为负6.9

路透苏黎世2月20日 - 德国经济智库ZEW和瑞士信贷周三联合公布,瑞士2月ZEW投资者信心指数上升17点至10,1月为负6.9.

13年2月 12年1月 12年12月

预期指数(投资者信心) 10.0 -6.9 -15.5

现况指数 18.0 16.0 6.6

(完)

(编译 李春喜; 审校 白云)

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