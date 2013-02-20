日本央行审议委员们就如何实现2%的新通胀率目标存在分歧,这意味着下一任央行总裁 在采取经济刺激政策时,或不得不较市场的预期更为审慎.熟悉央行想法的人士表示,日本央 行可能在现行的资产购买计划之下大幅宽松政策,但要实施新方案扩大资产负债表规模,则 可能是几个月之后的事情. 日本央行审议委员森本宜久称,央行委员普遍认为经济与物价的上档和下档风险基本均 衡;央行将考虑多种举措以确保实现资产购买目标,例如标售时机和购买债券的类型;将在每 次政策会议上都仔细审视央行资产购买行动的效果,来决定是否进一步放宽政策. 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特称美联储应在2013年底之前继续购买资产,其 认为美联储资产购买行动带来的裨益仍超过了潜在的风险. 欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚称,与再次小幅降息相比,欧央行更关注 如何确保其货币政策决定的效果传导至整个欧元区.诺亚还表示,即便是在即将进行的长期 再融资操作(LTRO)还款之后,流动性过剩现象仍将"十分明显".银行有机会遵循自身意愿按 周偿还从欧洲央行借入的近三年期贷款. 新西兰央行总裁惠勒表示,新西兰元相比该国经济基本面被严重高估,尽管央行准备必 要时出手干预,但不存在迅速拉低汇价的手段. 最新利率水准* 最近一次变动 美洲 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点 巴西 Selic利率7.25% 2012年10月10日降25基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点 一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.75% 2012年10月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率3.25% 2012年10月2日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点 新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点 泰国 一天期附买回利率2.75% 2012年10月17日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率3.50% 2012年10月25日降25基点 印度 附买回利率7.75% 2013年1月29日降25基点 附卖回利率6.75% 2013年1月29日降25基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.75% 2012年7月5日降25基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点 瑞典 附买回利率1.00% 2012年12月18日降25基点 挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点 俄罗斯 指标再融资利率8.25% 2012年9月13日上调25基点 一天期存款利率4.25% 2012年9月13日上调25基点 非洲 南非 附买回利率5.0% 2012年7月20日降50基点 * 以宣布日为准,多数变动于宣布翌日生效. ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%;渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25% .(完) (整理 艾茂林; 审校 蔡美珍)