中国公开市场: 今日共进行200亿正回购,本周净回笼9,100亿创新高

路透上海2月21日 - 业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将共进行200亿元人民币的正回购操作,其中28天期和91天各100亿元.据此计算,本周公开市场将净回笼9,100亿元,规模创下单周新高.

时隔近八个月后,央行本周二重启了正回购,金额300亿元,期限28天,中标利率2.75%.业内人士指出,除了预期中的商业银行节日备付资金回流外,1月可能明显攀高的外汇占款,亦或是促动央行重启正回购的背后推手.尽管央行此番变招让人有些意外,但他们认为这并不意味着政策收紧.

春节前一周央行公开市场净投放量高达6,620亿元,创出单周净投放规模新高.

2012年以来央行公开市场一直未发行央票,仅使用正/逆回购来调节市场流动性.去年二季度末至春节前一周,则只滚动进行了逆回购操作,期限主要有七天、14天和28天,中标利率数月持稳,正回购多数时间询而未发.(完)

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