中国公开市场: 今日共进行200亿正回购,本周净回笼9,100亿创新高

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海2月21日 - 业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将共进行200亿元人民币的正回购操作,其中28天期和91天各100亿元.据此计算,本周公开市场将净回笼9,100亿元,规模创下单周新高.
时隔近八个月后,央行本周二重启了正回购,金额300亿元,期限28天,中标利率2.75%.业内人士指出,除了预期中的商业银行节日备付资金回流外,1月可能明显攀高的外汇占款,亦或是促动央行重启正回购的背后推手.尽管央行此番变招让人有些意外,但他们认为这并不意味着政策收紧.
春节前一周央行公开市场净投放量高达6,620亿元,创出单周净投放规模新高.
2012年以来央行公开市场一直未发行央票,仅使用正/逆回购来调节市场流动性.去年二季度末至春节前一周,则只滚动进行了逆回购操作,期限主要有七天、14天和28天,中标利率数月持稳,正回购多数时间询而未发.(完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。