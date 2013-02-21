路透专访: 中国苏宁加速融合线上线下平台,自建物流补短板--副董事长

* 加速线上线下平台整合,并对外开放平台

* 投入约200亿自建物流体系,3-4年内建成

* 今年销售收入增速将提高,但不对利润增速有刚性要求

* 现有资金储备足够支撑新战略

作者 林琦

路透南京2月21日 - 面对电子商务企业越来越激烈的竞争,中国两大家电零售连锁商之一的苏宁 在此前提出"沃尔玛+亚马逊"经营模式基础上,近日更是提出"云商"概念,加速线上线下两大平台的融合,并对外开放这两大平台.

苏宁的云商模式是指"店商+电子商务+零售服务商",该公司副董事长孙为民周四在接受路透专访时指出,公司将组建电子商务、线下连锁平台和商品经营三大经营事业群,未来运营品类将由目前的家电,母婴产品,百货等向全品类发展.为配合该战略的全面实施,近期公司将投入大量资金自建物流体系以及大规模引进人才,以补齐短板.

"中国零售业已进入互联网时代,"他指出,苏宁的"云商"模式可能在全球零售业都还没有先例,但整合线上线下两个平台,应该是符合未来零售业的发展趋势的.

"未来线上线下,苏宁不光要做好零售商,还要做好零售服务商."孙为民表示,公司将对外开放线上线下两个平台,未来的供应商不仅是原来的生产商和批发商,还将包括区域零售商,

据其介绍,未来苏宁新模式有三个考量指标:第一是线上线下平台的打造取得实质性突破,经营品类大幅增加,客流量明显上升;第二是销售收入持续递增;第三就是利润增长.

他并预计,随着线上业务的放量,苏宁今年的销售收入增速将明显加快;但今年公司不会对利润增长有太多刚性要求."如果今年(销售收入)增速不比去年高,那肯定有是问题的,现在我们要讨论究竟是高多少的问题."但他不愿透露今年业绩增长的具体目标.

苏宁去年前三季营收增7%,达724亿元,净利却同比下降逾三成;公司尚未披露去年全年业绩.而其同行、传统家电零售商国美电器 稍早发布预亏公告,因销售收入下滑,租金费用上升及电子商务业务亏损,预计公司2012年业绩亏损.

苏宁电器周三公告称,公司更名为苏宁云商集团股份有限公司,以体现公司目前线上线下多渠道融合、全品类经营、开放平台服务的业务形态,同时公司主营范围增加国内快递业务.

东方证券最新研究报告指出,苏宁的云商战略是通过线上+线下的前台产品销售来掌握消费者、通过平台销售和平台服务能力来黏住制造商的两大策略来实现的.换句话说,通过云商战略,苏宁有望实现上下游的"通吃";公司面临的潜在风险则包括电子商务竞争激烈超预期,公司运营成本上升等.

**现有资金储备可支撑业务转型**

为配合线上业务全品类商品的拓展,自建物流体系成为苏宁近期工作之重点.孙为民指出,公司计划用3-4年时间,建成公司自有的全国性干线运输网络.

他透露,为配合新的发展战略,未来三年公司将投资180-220亿元人民币发展物流项目,重点打造60个区域性物流配送中心,10多个跨地区分拣中心及更多中转点和自提网点等.

"未来两年公司的资本压力会相当大,"他表示,除了大量投资于物流设施外,公司还将引入大量技术人员,这亦是一笔较大开支.公司未来三年将引进大量人才,估计员工总数将在目前18万人基础上增加3万多人.

不过孙为民同时指出,通过历年的利润积累,以及通过股权增发和债券融资,公司去年底已有逾300亿元的资金储备,应该能够支撑近阶段公司转型发展的需要,相信年内不会宣布新的融资计划.

去年7月苏宁完成定向增发融资47亿元,除公司实际控制人、董事长张近东认购近四分之三外,知名私募股权投资机构弘毅投资认购12亿元.

相对天猫和京东商城等竞争对手,孙为民认为,苏宁在过去20年积累的上游厂商资源和品牌资源,以及零售人才和物流仓储等方面的资源,将是公司具备的一大优势;另外,公司近年来亦在IT信息和技术有了相当多的准备.

"我们的理解是,没有线下的电商,未来不会有长足的发展;而没有线上业务,(传统零售商)也会很难."他说.

近年来,国内电子商务领军企业成长相当快.除阿里巴巴集团旗下的淘宝网和天猫遥遥领先外,在B2C电子商务领域排名第二的京东商城去年交易量已倍增至600亿元以上;而去年苏宁在电子商务平台上实际销售额约180亿元.

井喷式成长的电商领域近期更容易吸引外界资本的关注.2004年才进入电子商务领域的京东商城近两年完成了22亿美元的私募融资,其最新的公司估值已达到80亿美元.而成立已23年的苏宁电器目前总市值亦在80亿美元左右.