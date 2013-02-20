台湾债市: 10年券量增价跌,因台股站上8,000点大关

路透台北2月20日 - 台湾10年指标券102/6发行前交易殖利率周三收高,因台股正式站上8,000点大关以及 昨晚美债价格下跌.交易商倾向偏空操作,令102/6殖利率终场突破短线预期的区间上限1.21%. 有交易商指出,去年第一季,台股也曾在8,000点之上,当时10年公债殖利率还有1.3%水准.如今,台股重回8, 000大关,10年券殖利率却仅在1.21%,虽然时空背景有些不同,但殖利率应该还有小幅上调的空间.明日102/6发 行前交易殖利率区间看在1.21-1.22%. "气氛偏空,没有筹码限制的102/6成为短空攻击的对象."一证券商交易员说. 另一大型公股银行交易员则称,台股站上8,000点,对债市当然是打击."会引发资金自债市抽离,转向股市的 想像". 美国政府公债价格周二下滑,因股市上涨降低了公债的魅力,但对联邦支出可能削减以及意大利选举结果的 疑虑限制债券跌势.指标10年期公债价格 下跌7/32,收益率(殖利率)报2.03%,较周五涨2.5个基点, 成交量低于平均水准.10年期公债收益率过去三周在20个基点的区间内波动. 台湾股市周三收高0.86%至逾10个月收盘高点.加权股价指数 收高68.22点,至8,029.10点,为2012年 3月以来最高水平. 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 2 102/4 -0.10 0.7340 0.7350-0.7350 1.5 5 102/2 +0.13 0.9033 0.9025-0.9060 13.0 10 102/6 +0.70 1.2128 1.2075-1.2128 177.0 15 102/1 +0.85 1.4400 1.4400-1.4400 0.5 20 102/3 -1.00 1.6250 1.6250-1.6250 0.5 虽然市场气氛偏空,截至昨日102/6累积的空单量已逾60亿台币,预估到3月1日标售前,空单量可望突破100 亿,不过交易商也提醒,影响台湾债市最重要的因素仍是筹码少于资金,因此空方仍需谨慎操作. 一银行交易员说,债市最怕通货膨胀,不过以台湾目前的社会气氛,并不容许物价过度的上扬.再加上实质买 盘基于收益考量,以承接中长券为主,在此情形下,殖利率曲线料仍无法脱离趋平的格局. "虽然技术线型偏空了,但还是要小心."他说. 年期 期别 收盘价 30 101/8 没有成交 20 102/3 1.6250 15 102/1 1.4400 10 101/9 1.1966 5 102/2 0.9033 2 102/4 0.7340 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)