台湾债市: 10年券量增价跌,因台股站上8,000点大关

路透台北2月20日 - 台湾10年指标券102/6发行前交易殖利率周三收高,因台股正式站上8,000点大关以及
昨晚美债价格下跌.交易商倾向偏空操作,令102/6殖利率终场突破短线预期的区间上限1.21%.
有交易商指出,去年第一季,台股也曾在8,000点之上,当时10年公债殖利率还有1.3%水准.如今,台股重回8,
000大关,10年券殖利率却仅在1.21%,虽然时空背景有些不同,但殖利率应该还有小幅上调的空间.明日102/6发
行前交易殖利率区间看在1.21-1.22%.
"气氛偏空,没有筹码限制的102/6成为短空攻击的对象."一证券商交易员说.
另一大型公股银行交易员则称,台股站上8,000点,对债市当然是打击."会引发资金自债市抽离,转向股市的
想像".
美国政府公债价格周二下滑,因股市上涨降低了公债的魅力,但对联邦支出可能削减以及意大利选举结果的
疑虑限制债券跌势.指标10年期公债价格 下跌7/32,收益率(殖利率)报2.03%,较周五涨2.5个基点,
成交量低于平均水准.10年期公债收益率过去三周在20个基点的区间内波动.
台湾股市周三收高0.86%至逾10个月收盘高点.加权股价指数 收高68.22点,至8,029.10点,为2012年
3月以来最高水平.
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
2 102/4 -0.10 0.7340 0.7350-0.7350 1.5
5 102/2 +0.13 0.9033 0.9025-0.9060 13.0
10 102/6 +0.70 1.2128 1.2075-1.2128 177.0
15 102/1 +0.85 1.4400 1.4400-1.4400 0.5
20 102/3 -1.00 1.6250 1.6250-1.6250 0.5
虽然市场气氛偏空,截至昨日102/6累积的空单量已逾60亿台币,预估到3月1日标售前,空单量可望突破100
亿,不过交易商也提醒,影响台湾债市最重要的因素仍是筹码少于资金,因此空方仍需谨慎操作.
一银行交易员说,债市最怕通货膨胀,不过以台湾目前的社会气氛,并不容许物价过度的上扬.再加上实质买
盘基于收益考量,以承接中长券为主,在此情形下,殖利率曲线料仍无法脱离趋平的格局.
"虽然技术线型偏空了,但还是要小心."他说.
年期 期别 收盘价
30 101/8 没有成交
20 102/3 1.6250
15 102/1 1.4400
10 101/9 1.1966
5 102/2 0.9033
2 102/4 0.7340
(完)
(记者 董永年; 审校 杨淑祯)