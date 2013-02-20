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亚洲 | 2013年 2月 20日 星期三 15:38 BJT

台湾债市: 10年券量增价跌,因台股站上8,000点大关

路透台北2月20日 - 台湾10年指标券102/6发行前交易殖利率周三收高,因台股正式站上8,000点大关以及
昨晚美债价格下跌.交易商倾向偏空操作,令102/6殖利率终场突破短线预期的区间上限1.21%.
    
    有交易商指出,去年第一季,台股也曾在8,000点之上,当时10年公债殖利率还有1.3%水准.如今,台股重回8,
000大关,10年券殖利率却仅在1.21%,虽然时空背景有些不同,但殖利率应该还有小幅上调的空间.明日102/6发
行前交易殖利率区间看在1.21-1.22%.   
    
    "气氛偏空,没有筹码限制的102/6成为短空攻击的对象."一证券商交易员说.
    
    另一大型公股银行交易员则称,台股站上8,000点,对债市当然是打击."会引发资金自债市抽离,转向股市的
想像".
    
    美国政府公债价格周二下滑,因股市上涨降低了公债的魅力,但对联邦支出可能削减以及意大利选举结果的
疑虑限制债券跌势.指标10年期公债价格 下跌7/32,收益率(殖利率)报2.03%,较周五涨2.5个基点,
成交量低于平均水准.10年期公债收益率过去三周在20个基点的区间内波动.   
    
    台湾股市周三收高0.86%至逾10个月收盘高点.加权股价指数 收高68.22点,至8,029.10点,为2012年
3月以来最高水平. 
          
             收盘价                    涨跌幅     报价(%)         区间(%)      成交值
    年期       期别                    (基点)                                (亿台币)
       2      102/4                     -0.10      0.7340   0.7350-0.7350         1.5
       5      102/2                     +0.13      0.9033   0.9025-0.9060        13.0
      10      102/6                     +0.70      1.2128   1.2075-1.2128       177.0
      15      102/1                     +0.85      1.4400   1.4400-1.4400         0.5
      20      102/3                     -1.00      1.6250   1.6250-1.6250         0.5
    虽然市场气氛偏空,截至昨日102/6累积的空单量已逾60亿台币,预估到3月1日标售前,空单量可望突破100
亿,不过交易商也提醒,影响台湾债市最重要的因素仍是筹码少于资金,因此空方仍需谨慎操作.
    
    一银行交易员说,债市最怕通货膨胀,不过以台湾目前的社会气氛,并不容许物价过度的上扬.再加上实质买
盘基于收益考量,以承接中长券为主,在此情形下,殖利率曲线料仍无法脱离趋平的格局.
    
    "虽然技术线型偏空了,但还是要小心."他说.
    
       年期        期别                      收盘价 
         30       101/8                     没有成交
         20       102/3                       1.6250
         15       102/1                       1.4400
         10       101/9                       1.1966
          5       102/2                       0.9033
          2       102/4                       0.7340
 (完) 

 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)

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