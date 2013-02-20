更新版 1-新债招标: 宽资金中国进出口行两期债需求稳定,一级续暖势

* 进出口行五年债利率3.85%,三年3.62%

* 五年低于预期,但三年期与预测均值一致

* 流动性仍宽松,所以机构需求稳定 (新增更多评论和细节)

路透北京2月20日 - 中国进出口银行周三下午进行了今年首次新债招标,其中五年期固息债中标利率低于预期,三年期则与预测均值一致.交易人士称,资金面是左右中短期限券种表现的重要因素,因目前流动性依旧宽松,所以机构需求稳定,整体延续了蛇年开年后的一级暖势.

业内人士周三透露,进出口银行下午在银行间债市招标发行的五年期固息金融债,中标利率为3.85%,三年期利率3.62%;投标倍数分别为1.64倍和1.33倍.此前市场对上述两期债的预测均值分别为3.91%和3.62%.

"资金好一点的话,大家可能考虑就多配(置)一点债."华北一银行交易员称.

她表示,单纯从认购倍数分析好像不是很高,但就中标利率看,特别是五年期新债的结果低于当前二级市场约5个基点(bp),再次印证机构配置需求不弱,特别是大型银行配置压力还在逐渐释放.

中债登银行间固息金融债收益率曲线 最新报价显示,五年期品种最新收益率报3.9717%,三年期品种最新收益率报3.7180%.

二级市场上,剩余期限约4.7945年的农发行固息金融债120418券 最新成交收益率为3.8900%.

在较为强劲的配置需求支撑下,周二招标的多期政策性金融债和今日上午招标的10年期国债,均现火热场面,机构积极参与.不仅招标结果低于此前市场预期,此外认购倍数都居于2倍以上水平.

今日招标新债为进出口行今年第一和第二期金融债,具体条款如下:

第一期 第二期

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发行金额 200亿元 200亿元

期限/计息方式 五年/固息 三年/固息

招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)

缴款日/起息日 2月27日 3月8日

发行期 2月20日-2月27日 2月20日至3月8日

上市日 3月5日 3月14日

基本承销额 无 无