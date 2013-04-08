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货币新闻 | 2013年 4月 8日 星期一 09:15 BJT

台湾汇市：台币盘初贬至八个月低位，北韩区域紧张及中国禽流感忧虑加深

路透台北4月8日 - 台币兑美元 周一盘初贬破30元的重要整数关卡，来至逾八个月新低，主要因市场担忧北韩区域紧张及中国禽流感忧虑加深。今日盘初与台币具比价效应的韩元 已走低至1,137元附近，日圆 也跌破98元，均不利台币走势。

台股 周一也同样走弱，盘初跌约1.6%。

早盘台币低位30.090为逾八个月来新低，前低为去年8月3日报30.120。

本地时间9:05时，台币兑美元 走低7.1分报29.996。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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