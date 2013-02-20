台湾经济指标预测--2月21日至3月7日

中美贸易：美国对中国进口铝箔发起双反调查会致产业两败俱伤--中国商务部
路透北京3月29日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的铝箔发起反倾销反补贴调查，中国商务部周三称，不合理地使用贸易救济措施，不仅损害中国铝箔企业出口利益，也会削弱美国下游产业的竞争力，不利于美国国内就业，还会影响广大美国消费者的福利，最终导致中美相关产业两败俱伤。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: * 2月18日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/22 1630 国内生产总值(GDP) 第四季统计值 -- +3.42%(概估值) 2/23 1610 经常帐 第四季 -- 顺差116.4亿美元 * 2月25日当周 2/26 0830 季调失业率 1月 -- +4.22% 2/26 1600 外销订单 1月 -- +8.5%(年变动率) 2/27 1600 工业生产 1月 -- +2.39% 2/27 1600 M2货币总计数 1月 -- +3.67% * 3月4日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/5 1610 外汇存底 2月底 -- 4,065.57亿美元 3/5 0830 消费者物价指数(CPI) 2月 -- +1.15% 3/7 1600 出口 2月 -- +21.8% -- -- 央行理监事会议 第一季 -- 重贴现率1.875% 参看全球经济数据相关资料,可点选 参看台湾经济数据相关资料,可点选 ;相关新闻请点选
路透北京3月29日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的铝箔发起反倾销反补贴调查，中国商务部周三称，不合理地使用贸易救济措施，不仅损害中国铝箔企业出口利益，也会削弱美国下游产业的竞争力，不利于美国国内就业，还会影响广大美国消费者的福利，最终导致中美相关产业两败俱伤。
路透东京3月29日 - 日股日经指数周三早盘在震荡交投中小跌，除息股股价调整给市场带来压力，抵消了隔夜美股上涨带来的正面人气。
路透东京3月29日 - 日本央行审议委员佐藤健裕称，为了提高日本偏低的长期通胀预期，必须在放松货币政策的同时，实施劳动力市场改革和其他能提振日本增长潜力的措施。