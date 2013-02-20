台湾已公布经济指标--2013/2/21

中美贸易：美国对中国进口铝箔发起双反调查会致产业两败俱伤--中国商务部
路透北京3月29日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的铝箔发起反倾销反补贴调查，中国商务部周三称，不合理地使用贸易救济措施，不仅损害中国铝箔企业出口利益，也会削弱美国下游产业的竞争力，不利于美国国内就业，还会影响广大美国消费者的福利，最终导致中美相关产业两败俱伤。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 12月 +2.39% +5.87% r 2/27 -- 季调失业率 12月 4.22% 4.27% 2/26 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +1.15% +1.60% r 3/5 -- 外汇存底(亿美元) 1月底 4,065.57 4,031.69 3/5 -- 商品出口(y/y) 1月 +21.8% +9.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +22.3% +1.6% 3/7 -- M2货币总计数(y/y) 12月 +3.67% +3.26% 2/27 -- 外销订单(y/y) 12月 +8.5% +11.1% 2/26 -- 经常帐盈余(亿美元) 第三季 +116.4 +107.7 r 2/23 -- 国际收支(亿美元) 第三季 +37.0 +31.1 2/23 -- 国内生产总值(GDP) 第四季 +3.42%-p +0.98% r -- -- 重贴现率(%) 12月19日 1.875% 1.875% -- -- 注: a-概估值; p-初值; r-经修正; "*"表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料,可点选 * 参看台湾经济数据相关资料,可点选 ;相关新闻请点选
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