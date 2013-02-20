台湾货币市场: 2月21日及本提存期资金预期变化一览表

中美贸易：美国对中国进口铝箔发起双反调查会致产业两败俱伤--中国商务部

路透北京3月29日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的铝箔发起反倾销反补贴调查，中国商务部周三称，不合理地使用贸易救济措施，不仅损害中国铝箔企业出口利益，也会削弱美国下游产业的竞争力，不利于美国国内就业，还会影响广大美国消费者的福利，最终导致中美相关产业两败俱伤。