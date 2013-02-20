台湾货币市场: 2月21日及本提存期资金预期变化一览表

中美贸易：美国对中国进口铝箔发起双反调查会致产业两败俱伤--中国商务部
路透北京3月29日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的铝箔发起反倾销反补贴调查，中国商务部周三称，不合理地使用贸易救济措施，不仅损害中国铝箔企业出口利益，也会削弱美国下游产业的竞争力，不利于美国国内就业，还会影响广大美国消费者的福利，最终导致中美相关产业两败俱伤。
路透台北2月21日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素 摘要如下: **宽松因素: --央行存单到期200亿台币. **紧缩因素: --央行料发行存单 ---------------------------------------------------- 宽松因素: --央行存单到期2兆(万亿)1,758.35亿台币 : 02/22 7,449亿 02/23 324.5亿 02/24 6,866.85亿 02/25 295.5亿 02/26 3,761.5亿 02/27 2,743亿 02/28 120亿 03/01 198亿 --公债还本付息52.5亿台币 02.22 99甲4期公债付息 15亿 02.22 100甲4期公债付息 12亿 02.24 95甲2期公债付息 11.25亿 02.25 94甲3期公债付息 14.25亿 --月底军公教薪饷拨款 紧缩因素: --2/26: 30年期"102甲5期"公债发行,金额350亿台币,22日标售. --菸酒税及货物税等例行性税款缴库 (完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透北京3月29日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的铝箔发起反倾销反补贴调查，中国商务部周三称，不合理地使用贸易救济措施，不仅损害中国铝箔企业出口利益，也会削弱美国下游产业的竞争力，不利于美国国内就业，还会影响广大美国消费者的福利，最终导致中美相关产业两败俱伤。
路透东京3月29日 - 日股日经指数周三早盘在震荡交投中小跌，除息股股价调整给市场带来压力，抵消了隔夜美股上涨带来的正面人气。
路透东京3月29日 - 日本央行审议委员佐藤健裕称，为了提高日本偏低的长期通胀预期，必须在放松货币政策的同时，实施劳动力市场改革和其他能提振日本增长潜力的措施。