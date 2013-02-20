中国外汇拆借: 节后美元拆借利率上行,因供应仍偏紧而贷款需求回升

路透北京2月20日 - 中国境内外币拆借市场本周以来美元利率整体上 行,半年内利率更为明显.交易员称美元供应偏紧态势在春节后延续,贷款 需求继续回暖,加之节前交易集中到期,都造成短期供不应求. 他们并预计,短期因素消散后利率可能有所回软,但需注意到企业结汇 意愿在人民币升值预期下有所加强,美元头寸存量正不断减少,而真实贸易 背景下的外汇贷款和贸易融资正在升温,整体上拆借利率仍会稳中见涨. "昨天银行扎堆借钱,城商行都出动打电话要钱了...大行在出钱,但出 得也很谨慎,每一笔都要考虑一下."上海一股份行交易员表示. 她分析说,传闻外汇占款可能回升比较多,说明上月结汇量较大,美元 资金面比较紧张;而节前交易似乎有很多到期日定在周二(19日),令很多银 行集中出现美元资金短缺,但该因素维持时间不长,到今天就有所缓解. 上海国际货币经纪公司周二在其网站刊登的交易回顾中称,"境内外币 拆借市场美金持续显紧,短期1个月以内买盘较多,卖盘供应不足...长期美 金6个月1年报价较少,1.80和2.0附近存在潜在买盘兴趣." 其报价页面 周三时主要期限报价如下: 期限 隔夜 1周 1月 3月 6月 1年 拆出 0.20 0.45 0.85 1.50 1.80 2.00 拆入 0.15 0.35 0.75 1.20 1.50 1.80 从期限结构特点上,上述交易员分析说,1-3个月需求比较大,可能跟外 汇贷款和贸易融资需求上升有关.因为外汇贷款一般是半年到一年,贸易融 资是三到六个月为主,"所以我们判断节后拆借需求上升还是有真实贸易背 景做支撑的." 华南一外资行交易员认为,整条拆借利率曲线都有上升,其中1-3个月 成交活跃,可能跟银行之间信用额度通常在半年内,集中在1-3个月有关.这 可能也说明银行缺乏较长期限存款的支持. 但贷款回升的属性仍有待证实.该交易员表示,从该行情况看单纯的外 贸贷款回升并不明显.随着结汇上升、存款下降,企业持汇意愿降低并加大 具有贬值预期的美元负债,贷款回升也是正常的. 招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮也说,"从分行和朋友了解 到的情况是,外贸恢复可能没有海关数据那么欣欣向荣.听说珠三角很多外 贸企业春节前半个月就放假了,以前都是春节前几天才放." 中国1月外贸延续上月强劲态势,进出口均明显超预期.分析人士称数 据强劲一方面受季节性因素影响,另一方面也印证当前经济继续处于复苏 之中. (完) (发稿 李然; 审校 黄凯)