两岸金融:台湾华南金称冲刺人民币放款消化资金池,并与陆银合作发行台商点心债

路透台北2月25日--- - 台湾官股金控之一--华南金控 周一指,为去化人民币资金池,将冲刺人民币放款业务,并拟与陆银合作发行台商点心债,预计今年上半年就可以推出首档.

华南金控旗下华南银行副总经理张云鹏今天在投资人说明会后受访时并表示,人民币升值预期略有影响发债量,不过相较与大陆境内借款利率约6-8%,预估发行点心债利率约3-5%,仍有利差的诱因存在.

"放款成长才是人民币去化的最佳管道,其他都只是配角而已!"张云鹏称.

他指出,华南银已成立大中华业务科,将冲刺全台185家分行的人民币放款业务,不过人民币升值预期将压抑人民币放款的成长动能,目前推估开办首年人民币放款约可占台湾总放款规模的5%,初估约3,000亿人民币.

华南银行深圳分行去年中旬成为第一家开办台资企业人民币业务的台资银行,华南银表示,今年二月深圳分行已递件申请全面承做人民币业务,不受台资企业定义的限制.预计最快四月可望可行.

台湾全体外汇指定银行(DBU)人民币业务自6日全面开放,华南银累计至昨日共吸收3.5亿人民币,今年DBU人民币存款量目标预计为30亿人民币,国际金融业务分行(OBU)今年新增人民币存量目标则为25亿人民币.

展望并购计画,华南金副总经理郑永春表示,并购前提在于掌握经营主导权、强化消费金融,包括财富管理及信用卡部分的并购对象,都积极寻找中,证券部分则锁定独立券商,投信部份则寻找股票型基金为主的公司并购,产险也积极促进持续成长中.

参股陆银部分,华南金控董事长王荣周日前指出,台银参股陆银上限受限于20%的限制,需要有所改变才能促成并购,希望能将参股上限提高至五成,华南银已锁定城市级银行建立策略联盟,今年有机会并购陆银.

大陆扩点方面,华南银行今年将申设深圳宝安分行、上海分行及规画第三家分行的据点,此外,华南永昌证券北京办事处预计上半年开幕,未来将成为华南金在大陆地处总联络处.