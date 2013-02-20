中国债市: 利率互换略走高,重启正回购短期冲击基本消化完毕

路透上海2月20日 - 中国人民币利率互换 周三略走高,但料持续上行动力有限.央行重启正回购的短期冲击已基本消化完毕,近期市场走势可能有所收敛.
交易员指出,随着公开市场正回购重出山,今后可能出现正逆回购交替操作的局面,而正逆回购稳定的利率可能将对货币市场利率形成制约,并压缩IRS波幅.
"今天相对昨天往上走了一点,短期的波动有点无序,可能还是受海外风险资产影响多一些,像美国国债和欧元什么的,"上海一银行交易员称.
他指出,对于本周公开市场重启正回购的目的,市场目前多认为是针对1月可能大幅增加的外汇占款,并不意味着货币政策转向,因此对IRS持续影响有限.
春节过后,银行间市场过于宽松的资金面,引发中国人民银行在时隔近八个月后,周二首次重启了正回购,以对冲流动性.中标利率方面,则持平于前次的2.75%水平,但较二级市场偏低.
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周三 3.0000/ 3.1040 3.0950/ 3.1750 3.3808/ 3.4667 3.6667/ 3.7517 3.7100/ 3.9460
周二 2.9960/ 3.1060 3.0775/ 3.1650 3.3767/ 3.4650 3.6833/ 3.7750 3.7260/ 3.9640
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变动+0.0040/-0.0020 +0.0175/+0.0100 +0.0041/+0.0017 -0.0166/-0.0233 -0.0160/-0.0180
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2013年1月人民币IRS成交的名义本金总额为2,722.35亿元人民币,较去年12月的2,299.25亿元增近两成.(完)
(发稿 边竞; 审校 张喜良)