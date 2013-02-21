《中国金融分析》节后首周央行净回笼创新高,重启正回购非政策转向

* 本周净回笼9,100亿元,创单周规模新高

* 时隔近八个月,央行重启正回购并暂停逆回购

* 正回购料仅为对冲过多流动性,而非意味政策转向

* 根据需要交替进行正/逆回购,预计是近期公开市场主要手段

作者 李宏薇

路透上海2月21日 - 过宽流动性当前,中国央行春节后首周即大举回笼资金.不仅暂停了逆回购,且在近八个月后重启正回购,致本周公开市场净回笼达到创纪录的9,100亿元人民币.但市场多将此视为调节资金面的正常举措,对短期政策预期仍维持相对稳定.

业内人士指出,目前来看,央行维持资金面适度宽松的态度未改.正回购重启也不意味着公开市场单向回收资金的开始,未来随着外汇占款等影响因素变化,交替灵活使用正/逆回购的可能性更大.

中国人民银行公开市场今日进行了总额200亿元的正回购操作,其中28天期和91天期各半,中标利率则均持平于最近一次,分别为2.75%和3.05%.加上周二进行的300亿元28天期正回购,以及本周到期的8,600亿元逆回购,本周净回笼达9,100亿元.

民生银行 金融市场部首席分析师李志强认为,央行对"春节前后流动性的一放一收都挺正常,以保持(资金面)一个合理的,平衡的尺度."

他并称,在"两会(人大和政协会议)"或重要金融监管机构人事变动确定前,货币政策预计应以稳定为主.加之美联储(FED)在量化宽松态度方面也有所变动,中国在政策制定方面可能会更谨慎.

据美国联邦储备理事会公布的1月政策会议记录显示,多名官员认为美联储或需在看到招聘增加前就放缓或停止购买资产.

中信建投证券宏观分析师王洋也表示,本周500亿元的正回购操作规模,对资金面的影响可谓有限.本周净回笼的主要部分,其实是来自于春节前进行的8,600亿元逆回购自然到期.

为应对节日现金需求高峰,春节前一周央行公开市场净投放6,620亿元,亦创下单周净投放规模新高.

"正回购重启时机和流动性环境有关系,外汇占款啊,节后资金回流啊这些.(本周净回笼)主要是对冲掉逆回购到期."王洋指出.

有交易员表示,1月贸易数据向好,加之日圆等币种贬值背景下人民币走势相对坚挺,近期资金流入有望因此增加.有市场传言1月外汇占款很可能达数千亿.

不包括本周,央行公开市场最近一次正回购操作是在2012年6月18日至6月22日当周.其中周二(6月19日)进行了200亿元28天期正回购,利率2.75%;周四(6月21日)进行了50亿元的91天期,利率3.05%.此后滚动进行的逆回购操作成为主角.

欲浏览最近半年来中国央行公开市场单周资金流向变化图表,请点选:(link.reuters.com/hyk26t)

**下周续做正回购可能性较大**

在公开市场正回购在时隔近八个月重出江湖后,业内人士认为,就目前的流动性现状和资金利率水平,下周续做的可能性较大.当然,这并不排除以后随着资金面的变化,正/逆回购交替甚至同时进行的可能性.

招商银行 金融市场部分析师刘俊郁表示,央行节后启动正回购操作,或想向市场释放出一个保持合理流动性水平的信号."那就是说,资金如果太宽了,(央行)肯定是要往回收的."

他并指出,本周正回购虽因需求不旺而规模较小,但考虑到央行操作的一贯和连续性,下周继续进行正回购的可能性较大.量的方面,则需要看节后资金继续回流情况等再观察.

银行间资金方面,隔夜和七天期回购利率受公开市场大规模净回笼影响总体有限.目前隔夜加权利率 报在2%左右,仍为逾半年来的较低区间.

另外,此前一度有交易员认为,91天期正回购因资金锁定期限较长,今日可能未必现身.但事实情况是,该品种正回购亦随28天"归队".

对此,华北一银行交易员称,这从另一侧面反映出目前市场资金面较宽的态势.据其了解,部分大型银行在融出七天及以上资金方面,存有一定困难.因此"做正回购也不是不行,总比出隔夜,或趴在账上,就零点几的收益强."

不过该交易员也指出,就目前了解到的情况来看,除大型银行外,股份制及更小规模银行参与正回购的意愿仍然不强.即使下周央行继续进行正回购操作,但规模较本周能有多大起色还不好判断.

**正回购利率指导作用暂时有限**

与此前逆回购利率的重要风向标定位不同,央行本次重启两个期限正回购的利率,都"谨慎"地追随了逾半年前最后一次的水平,较二级市场有明显的折让.

交易员认为,虽然此前二级市场七天期回购加权利率也经常围绕逆回购水平上下波动,但就指标意义来说,正回购利率对市场影响和指导作用相对有限.

他们解释说,逆回购一般是出于机构主动向央行借钱的意愿,除了考虑稳定性,也会将逆回购利率与二级市场横向比较;加之过去半年来央行通过调节逆回购规模,令资金投放量与二级资金价格形成"翘翘板"效应,更巩固了逆回购利率作为波动区间中轴地位.

2012年6月末以来,央行滚动进行的逆回购操作,在给市场流动性有效支撑的同时,七天期等主要品种的中标利率亦成为资金市场利率走向的重要风向标.

在有央票发行的时段,央行正回购利率的市场指导作用亦较为有限.一般来说,91天期正回购利率,更多的是向三个月期央票的发行收益率靠拢,而非资金市场同期限品种价格.

不过王洋指出,现在市场对正回购利率重视度不足,可能也与目前正回购操作规模较小,参与机构不多有关.若未来操作能有明显起色,其重要性亦有可能会逐步增加.

2012年以来央行公开市场一直未发行央票,仅使用正/逆回购来调节市场流动性.去年二季度末至春节前一周,则只滚动进行了逆回购操作,期限主要有七天、14天和28天,中标利率数月持稳,正回购多数时间询而未发.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) 300

(周四) 200

逆回购 (周二) --

(周四) --

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 8,600

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净回笼 9,100