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亚洲 | 2013年 2月 20日 星期三 17:17 BJT

台湾汇市: 台币收升至两周高位,因外资续汇入且亚币全面扬升

* 台股收在8,000点以上持续吸引外资买兴
    * 韩元等主要亚币亦走强
    * 明日主要交投区料落于29.400-29.600

    路透台北2月20日 - 台币兑美元 周三收升8.6分,为连续第三天收升,并创两周
高位.亚洲股市今日全面走扬,台股亦收升至8,000点以上,外资买兴不减,汇入助长台币扬升.
由于日圆贬势暂时停止,且亚币全面走升,交易员料明日台币或在29.400-29.600区间交投.

    汇银人士指出,韩国股市今日表现亮丽,吸引外资汇入并推升韩元,晚于韩国
开盘的台湾市场立即尾随跟入,基调一致,台币一早盘中即触及29.506的两周盘中高位,迫使
部分美元多单停损,并吸引进口商进场.交易员尽管对亚币由竞贬转向竞升心理上尚未能接受
,但普遍认为美元已悄悄转向弱势,市场气氛仍有利于台币在内的亚币.

    "股市强,看看外资会不会推到8,500点."一本地银行交易员说.
    
    台湾此前通过修正法令,将在股市达到8,500点时对本地自然人和法人课征证券交易所得
税,台股8,000-8,500点被视为观察外资是否持续汇入的关键水位.
        
    累计台币三天来走高1.5角,约当0.51%;同期间韩元走高约1.59%.今日收盘价29.600为两
周来高位,前高为今年2月5日收报29.585.
    
    除股市表现不弱外,交易员亦指出,欧洲近来没有坏消息,欧元走强,日圆贬值基调也暂歇
,美元开始有转弱迹象,且日本央行总裁人选底定前,日圆空头暂有松手迹象,均令市场气氛有
利亚币走势.
    
    此外,市场人士也指出,国际油价再度走高,或令央行担忧输入型通膨,在心理上或将允许
台币微幅升值,但相信幅度不会太大.今日央行尾盘虽作价收回台币部分升幅,但力道较上日
有所减弱.
   
    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面,今日美元/台币各天期均有利台币,跟随
现汇市场走势.美元/台币一周及一个月天期报价均在平盘附近,六个月期折价微幅扩大.
    
    台湾股市 今日持续收高0.86%报8,029.10点,外资及陆资今日在台股买超61.37亿
台币,累计连续11日买超达625.5亿. 
    
    日圆兑美元周三走高,此前日本首相安倍晋三表示,设立一个公共-民间部门基金购买外
国债券的必要性已有所降低. 韩国候任总统朴槿惠周三则表示,政府将采取
先发制人且有效的举措来确保韩元汇率的稳定. 
    
    韩元周三引领新兴亚币升势,因外资在台湾及韩国市场买进股票,泰国泰铢亦走高,因央
行利率会议之前涌现离岸基金买需. 
    
            
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见     
    
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量   上日
                   报价                                          亿美元   
 台北外汇经纪公司  29.600     29.686    29.506-29.699   29.690    7.28     8.37
                                                                          
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