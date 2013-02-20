台湾汇市: 台币收升至两周高位,因外资续汇入且亚币全面扬升

* 台股收在8,000点以上持续吸引外资买兴 * 韩元等主要亚币亦走强 * 明日主要交投区料落于29.400-29.600 路透台北2月20日 - 台币兑美元 周三收升8.6分,为连续第三天收升,并创两周 高位.亚洲股市今日全面走扬,台股亦收升至8,000点以上,外资买兴不减,汇入助长台币扬升. 由于日圆贬势暂时停止,且亚币全面走升,交易员料明日台币或在29.400-29.600区间交投. 汇银人士指出,韩国股市今日表现亮丽,吸引外资汇入并推升韩元,晚于韩国 开盘的台湾市场立即尾随跟入,基调一致,台币一早盘中即触及29.506的两周盘中高位,迫使 部分美元多单停损,并吸引进口商进场.交易员尽管对亚币由竞贬转向竞升心理上尚未能接受 ,但普遍认为美元已悄悄转向弱势,市场气氛仍有利于台币在内的亚币. "股市强,看看外资会不会推到8,500点."一本地银行交易员说. 台湾此前通过修正法令,将在股市达到8,500点时对本地自然人和法人课征证券交易所得 税,台股8,000-8,500点被视为观察外资是否持续汇入的关键水位. 累计台币三天来走高1.5角,约当0.51%;同期间韩元走高约1.59%.今日收盘价29.600为两 周来高位,前高为今年2月5日收报29.585. 除股市表现不弱外,交易员亦指出,欧洲近来没有坏消息,欧元走强,日圆贬值基调也暂歇 ,美元开始有转弱迹象,且日本央行总裁人选底定前,日圆空头暂有松手迹象,均令市场气氛有 利亚币走势. 此外,市场人士也指出,国际油价再度走高,或令央行担忧输入型通膨,在心理上或将允许 台币微幅升值,但相信幅度不会太大.今日央行尾盘虽作价收回台币部分升幅,但力道较上日 有所减弱. 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面,今日美元/台币各天期均有利台币,跟随 现汇市场走势.美元/台币一周及一个月天期报价均在平盘附近,六个月期折价微幅扩大. 台湾股市 今日持续收高0.86%报8,029.10点,外资及陆资今日在台股买超61.37亿 台币,累计连续11日买超达625.5亿. 日圆兑美元周三走高,此前日本首相安倍晋三表示,设立一个公共-民间部门基金购买外 国债券的必要性已有所降低. 韩国候任总统朴槿惠周三则表示,政府将采取 先发制人且有效的举措来确保韩元汇率的稳定. 韩元周三引领新兴亚币升势,因外资在台湾及韩国市场买进股票,泰国泰铢亦走高,因央 行利率会议之前涌现离岸基金买需. 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.600 29.686 29.506-29.699 29.690 7.28 8.37 元太外汇经纪公司 29.540 29.599 29.515-29.550 29.550 3.27 4.32 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.005/0.005 0.000/0.015 美元/台币六个月期 -0.170/-0.155 -0.165/-0.145 (完)