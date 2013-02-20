路透基点: 北京新奥集团寻求35.6亿元人民币俱乐部贷款案--RLPC

中美贸易：美国对中国进口铝箔发起双反调查会致产业两败俱伤--中国商务部
路透北京3月29日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的铝箔发起反倾销反补贴调查，中国商务部周三称，不合理地使用贸易救济措施，不仅损害中国铝箔企业出口利益，也会削弱美国下游产业的竞争力，不利于美国国内就业，还会影响广大美国消费者的福利，最终导致中美相关产业两败俱伤。
路透香港2月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士说,北京新奥集团有限公司正寻求35.6亿元人民币(5.71亿美元)八年期俱乐部贷款案.
中国的一些银行有意参与.
价格据传是中国人民银行(PBOC)基准利率的100%.
资金将用于北京奥林匹克公园区域的土地一级开发.
据公司网站,北京新奥集团有限公司归口市国资委监管,主要负责奥林匹克公园中心区及奥体文化商务园区土地一级开发和奥运配套设施建设，并负责奥运赛时、赛后上述设施的运行保障、物业维护管理等工作.(完)
(编译 艾茂林; 审校 蔡美珍)
路透北京3月29日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的铝箔发起反倾销反补贴调查，中国商务部周三称，不合理地使用贸易救济措施，不仅损害中国铝箔企业出口利益，也会削弱美国下游产业的竞争力，不利于美国国内就业，还会影响广大美国消费者的福利，最终导致中美相关产业两败俱伤。
路透东京3月29日 - 日本央行审议委员佐藤健裕称，为了提高日本偏低的长期通胀预期，必须在放松货币政策的同时，实施劳动力市场改革和其他能提振日本增长潜力的措施。
路透首尔3月29日 - 韩元兑美元 周三盘初持稳，因当地出口商月底美元卖盘，抵消了美元受有关今年美国进行更多升息的预期提振的涨势。 0159 GMT，韩元兑美元 报1,114.0，基本持平于周二收盘时的1,113.0。 美元周三自四个半月低位回升，3月美国消费者信心升至逾16年高位。 NH Futures外汇分析师Park Sung-woo表示，“虽然美国经济数据显示美国经济稳健，但多数市场参与者 似乎认为美元随时会转跌。” 韩国股市也波澜不惊，综合股价指数 持稳在2,164.13点。 接近中午时，外资买超173亿韩元(1,554万美元)韩股，有望连续第三日买超。 运输设备类股指数 跌1.2%，现代汽车 跌逾1%，现代摩比斯 跌近3%。 SK海力士 上涨2.5%，因寄望其季度获利创新高。 下跌和上档个股分别为464家和319家。