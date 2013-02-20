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债券 | 2013年 2月 20日 星期三 17:36 BJT

路透基点: 北京新奥集团寻求35.6亿元人民币俱乐部贷款案--RLPC

路透香港2月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士说,北京新奥集团有限公司正寻求35.6亿元人民币(5.71亿美元)八年期俱乐部贷款案.

中国的一些银行有意参与.

价格据传是中国人民银行(PBOC)基准利率的100%.

资金将用于北京奥林匹克公园区域的土地一级开发.

据公司网站,北京新奥集团有限公司归口市国资委监管,主要负责奥林匹克公园中心区及奥体文化商务园区土地一级开发和奥运配套设施建设，并负责奥运赛时、赛后上述设施的运行保障、物业维护管理等工作.(完)

(编译 艾茂林; 审校 蔡美珍)

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