中国债市: 现券收益率续降,一级市场延续火爆进一步鼓舞买气

路透上海2月20日 - 中国银行间债市周三现券收益率续降,因新债发行续受捧进一步提振买气,抵消了市场因央行重启正回购操作引发的资金面担忧.近期关注重点将在一级市场申购情况及正回购的可持续性.

交易员指出,10年期国债的竞购主力通常是银行,稍早招标的10年期国债认购如此火爆也侧面体现出银行系统内流动性仍然充裕,市场对正回购的担忧正逐渐消散.但在央行维持资金面平衡的态度下,尚未有支持收益率大幅下行的因素,目前的"买券"也多是新进资金的推动,对于存量债券的操作市场反持观望.

"今天收益率基本都下了,新债招的好带动二级下...目前没有支持收益率大幅下行的好消息,年前有 SLO(短期流动性调节工具)及8,600亿逆回购,形成了波小牛市,现在有什么？仅仅是资金面平稳而已."北京一银行交易员称.

他并指出,现在旺盛的配置需求,事实上多是银行理财、公募基金等新募集到资金的推动,随着正回购回收市场上的流动性,资金面或不如目前宽松,对于手上的存量债券操作选择观望."有新钱进来了就不得不配."

中国财政部周三招标的260亿元人民币10年期国债,中标利率低于市场预期.业内人士表示,虽然经济缓慢复苏对债市构成不利影响,不过配置行情推动的一级旺市尚未受此扰动,今日新债继续受到机构青睐.

中国银行间资金市场周三主要期限质押式回购利率 略升,整体流动性维持宽松,早间财政部新债受到追捧,招标结果低于预期,亦验证了场内不乏资金的现状.

继中国人民银行周二重启正回购后,今日公开市场一级交易商可继续上报正回购需求.与此前正回购频繁操作时周四一般仅进行91天品种不同,明日仍有可能继续进行28天品种.

剩余期限约为0.91年的固息国债130002券最新成交 在2.6650%,上一交易日尾盘收报2.7050%.剩余期限约9.51年的国债120015券最新报价 为3.5550%,而上日末笔报在3.5805%

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 1.8887 2.9488

上日 1.8789 2.9148 以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 2.8770/2.8080 国债参考率报价 2.7770/2.7280 金融债参考率报价 3.2960/3.2370(完)