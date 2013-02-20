更新版 1-中国货币市场: 主要回购利率略上行,流动性宽松格局未改

(新增收盘报价及交易量数据)
路透上海2月20日 - 中国银行间资金市场周三主要期限质押式回购利率 略升,整体流动性维持宽松,早间财政部新债受到追捧,招标结果低于预期,亦验证了场内不乏资金的现状.
"现在是量可以保证,但价格小幅往上走,可能和接下来快月底也有点关系."上海一商业银行交易员称.
她并指出,虽然公开市场有大量逆回购到期,"接下来(资金)会比之前略微紧点儿,但央行应该不会为难我们的,央行应该是以维稳为主要目的."
继中国人民银行周二重启正回购后,今日公开市场一级交易商可继续上报正回购需求.与此前正回购频繁操作时周四一般仅进行91天品种不同,明日仍有可能继续进行28天品种.
中国财政部周三招标的260亿元人民币10年期国债,中标利率低于市场预期.业内人士表示,虽然经济缓慢复苏对债市构成不利影响,不过配置行情推动的一级旺市尚未受此扰动,今日新债继续受到机构青睐.
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17:24 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.8887 1.8789 0.98 5,312.72
七天 2.9488 2.9148 3.40 686.76
14天 3.0204 2.983 3.74 223.32
上交所债券回购
其中:隔夜 1.5200 1.5450 -4.50 1,265.37
七天 2.5750 2.6000 -2.00 76.63
14天 2.5000 2.9500 -45.00 22.73
回购定盘利率
其中:隔夜 1.9400 1.9000 4.00
七天 2.9600 2.9600 0.00
14天 3.0200 2.9808 3.92
shibor
其中:隔夜 1.8798 1.8693 1.05
七天 2.9490 2.9490 0.00
三个月 3.8800 3.8817 -0.17
======================================================================(完)
(发稿 丁淑琴/刘昕; 审校 杨淑祯/张喜良)