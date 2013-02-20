投行观点: 中国央行下半年或升息50基点以抑制通胀及房价--东方汇理

路透香港2月20日 - 中国央行八个月来首次正回购令市场关注其货币政策动向.东方汇理银行高级策略师张淑娴周三指出,基于通胀前景以及房市热络,预料中国央行年内将继续收紧流动性,下半年贷款基准利率可升息50个基点.

央行周二在公开市场重启了正回购,为时隔近八个月后首次.中港股市一度因担心央行政策转向而走弱.不过,银行间市场人士多认为,央行此举并不意味着货币政策转紧,银行间资金市场周三主要期限质押式回购利率 略升,整体流动性仍维持宽松.

"正回购可以看成是年节后的流动性调整,因为年前放了比较多的流动性,"张淑娴说.

她指出,正回购并不意味着央行货币政策立即转向;不过,随着通胀前景升温,央行仍可能通过公开市场操作来调节市场多余的流动性.

2013开年首月中国居民消费价格指数(CPI)同比上涨2%,全年温和回升的趋势进一步确立.分析师普遍认为,2月同比涨幅会进一步扩大,但总体来看,上半年通胀不会形成压力.

中国国务院周三召开常务会议提出,坚决抑制投机投资性购房,扩大个人住房房产税改革试点范围,并严格执行商品住房限购措施.

**离岸人民币利率料趋升**

与此同时,离岸人民币市场因为双向资金流通渠道拓宽,张淑娴指出,未来几个月资金面也会渐趋紧俏,美元/离岸人民币交叉货币互换(CCS)利率 近期向下修正已大致见底,建议在1.80%附近支付(pay)两年期CCS.

"之前前海的项目还没有明朗,好多银行预期贷款需求会比较高,囤积了很多人民币,这些人民币释放出来,CCS利率这阵子就下来,"她说,"但低到两厘以下,也调整得太过度了."

根据经纪商报价,两年期CCS 报1.7000/1.8000%,成交价约在1.75%;12月底时尚在2.3-2.5%间.

东方汇理银行建议获利目标设在2.30%,止蚀点在1.55%.

众所瞩目的深圳前海跨境人民币贷款项目于上月底在深圳签约,共有15家香港的银行签署总金额20亿元的贷款协议.由于贷款用途及对象有其限制,总贷款金额不如外界期待地高.

张淑娴指出,升息前景,以及RQFII2扩容等因素,今年离岸利率料趋升,至2013年底前,一年期CCS料在3.0%,两年期料见3.2%.