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亚洲 | 2013年 2月 20日 星期三 18:26 BJT

《中国企业债发行日程表》--2月20日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

 发债主体    拟发规模   期限    年利率     主体评级   发行时间    主承销商
          (亿元人民币)  (年)
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*大石桥城投    15        7      6.58%         AA     2/21-2/26    光大证券
                         (第3-7年每年末偿还20%本金) 
===================================================================================
成都文化旅游    5        7      6.50%         AA     2/19-2/21    平安证券
发展集团                  (第五年末附投资者回售选择权)
=================================================================================== 
南昌城投       13        7      6.19%         AA+    2/20-2/22    国盛证券
                         (第3-7年每年末偿还20%本金)    
===================================================================================        
       
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
=======================================================================================
 无
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注:*表示新增.(完)

 (整理 刘昕; 审校 张喜良)

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