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债券 | 2013年 2月 20日 星期三 18:26 BJT

路透基点: 北京南水北调工程密云水库调蓄项目寻求21.5亿元融资--RLPC

路透香港2月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士的话报导称,北京南水北调工程投资中心在市场上为密云水库调蓄工程项目寻求21.5亿元人民币(3.45亿美元)融资.

北京农村商业银行为牵头行.本地媒体称,中信银行和中国国家开发银行有意参与.

银行业消息人士称,融资条款正在敲定当中.

北京南水北调工程投资中心去年5月获得54.35亿元贷款,用于北京南水北调工程东干渠项目建设.中国国家开发银行为主办行,中国农业银行、中国银行和中国中信银行为参与行.

根据北京市水务局官网,借款方是北京南水北调工程的融资平台,于2011年11月成立.(完)

(编译 艾茂林; 审校 白云)

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