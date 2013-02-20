台湾个股: 彰银第二大股东财政部称不同意并购台新银案

标题新闻：法国总统候选人菲永之妻遭正式调查，面临收受其夫支付国会空壳工作薪资的指控
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路透台北2月20日 - 台湾彰化银行 第二大股东财政部周三傍晚称,将台新金控 旗下台新银并入彰银将损及广大股东权益,不同意该并购案.
针对台新金表态请财政部支持彰银并购台新银,财政部今天两度召开记者会说明.
"一家好好的店为何要让给别人!"国库署署长凌忠嫄说.
财政部表示,如同意本整并案将严重违背大众利益,台新金控以彰银22.55%之股权掌握控制主导权,强行进行非合意并购,形式上虽为台新银行并入彰化银行,实则彰化银行将完全由台新金控主导,恐损及彰化银行广大客户、众多股东以及员工权益.(完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 2月 +1.9% +2.0% 4月3日 +2.0% 工业生产(m/m) 1月 +3.3%
路透北京3月29日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的铝箔发起反倾销反补贴调查，中国商务部周三称，不合理地使用贸易救济措施，不仅损害中国铝箔企业出口利益，也会削弱美国下游产业的竞争力，不利于美国国内就业，还会影响广大美国消费者的福利，最终导致中美相关产业两败俱伤。