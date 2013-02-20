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货币新闻 | 2013年 2月 20日 星期三 19:08 BJT

台湾个股: 彰银第二大股东财政部称不同意并购台新银案

路透台北2月20日 - 台湾彰化银行 第二大股东财政部周三傍晚称,将台新金控 旗下台新银并入彰银将损及广大股东权益,不同意该并购案.

针对台新金表态请财政部支持彰银并购台新银,财政部今天两度召开记者会说明.

"一家好好的店为何要让给别人!"国库署署长凌忠嫄说.

财政部表示,如同意本整并案将严重违背大众利益,台新金控以彰银22.55%之股权掌握控制主导权,强行进行非合意并购,形式上虽为台新银行并入彰化银行,实则彰化银行将完全由台新金控主导,恐损及彰化银行广大客户、众多股东以及员工权益.(完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)

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