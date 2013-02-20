国际油市: 亚洲柴油现货价差升至一周半高点,供应紧俏景况料持续到第二季

路透新加坡2月20日 - 亚洲含硫500ppm柴油现货价差周三升至一周半高点,亚洲收盘时较新加坡报价升水0.30美元,一连串炼厂维修时程料使供应紧俏的情况维持到第二季.

亚洲的维修计画包括荷兰皇家壳牌维修新加坡港口设施,其Bukom炼厂降低开工率至3月底,而印度Reliance的Jamnagar炼厂本周将展开为期一个月的维修.

然而,交投仍迟滞,因市场人士在伦敦参加国际石油周活动.

肯亚寻求买进19.4万吨含硫500ppm柴油,3月至5月交货,但此次标单中未包含买进航煤,原因不明.该国1月时买进237,073吨柴油和126,221吨航煤.

截至亚洲收盘,3月柴油裂解价差跌0.09美元至每桶较迪拜原油升水21.77美元.4月柴油裂解价差同样跌0.09美元至每桶较迪拜原油升水21.32美元.

柴油裂解价差周二触及约22个月高位,因布兰特原油下跌,地区需求增强,且有炼厂岁修因素.

根据路透数据,柴油3月/4月跨月价差升0.04美元至三个半月高点,每桶逆价差0.65美元.

4月/5月价差亦升0.04美元至每桶逆价差0.82美元.(完)

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