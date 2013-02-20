国际油市: 亚洲柴油现货价差升至一周半高点,供应紧俏景况料持续到第二季

韩国已公布经济指标--2017/3/29
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 2月 +1.9% +2.0% 4月3日 +2.0% 工业生产(m/m) 1月 +3.3%
路透新加坡2月20日 - 亚洲含硫500ppm柴油现货价差周三升至一周半高点,亚洲收盘时较新加坡报价升水0.30美元,一连串炼厂维修时程料使供应紧俏的情况维持到第二季.
亚洲的维修计画包括荷兰皇家壳牌维修新加坡港口设施,其Bukom炼厂降低开工率至3月底,而印度Reliance的Jamnagar炼厂本周将展开为期一个月的维修.
然而,交投仍迟滞,因市场人士在伦敦参加国际石油周活动.
肯亚寻求买进19.4万吨含硫500ppm柴油,3月至5月交货,但此次标单中未包含买进航煤,原因不明.该国1月时买进237,073吨柴油和126,221吨航煤.
截至亚洲收盘,3月柴油裂解价差跌0.09美元至每桶较迪拜原油升水21.77美元.4月柴油裂解价差同样跌0.09美元至每桶较迪拜原油升水21.32美元.
柴油裂解价差周二触及约22个月高位,因布兰特原油下跌,地区需求增强,且有炼厂岁修因素.
根据路透数据,柴油3月/4月跨月价差升0.04美元至三个半月高点,每桶逆价差0.65美元.
4月/5月价差亦升0.04美元至每桶逆价差0.82美元.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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路透北京3月29日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的铝箔发起反倾销反补贴调查，中国商务部周三称，不合理地使用贸易救济措施，不仅损害中国铝箔企业出口利益，也会削弱美国下游产业的竞争力，不利于美国国内就业，还会影响广大美国消费者的福利，最终导致中美相关产业两败俱伤。
路透东京3月29日 - 日股日经指数周三早盘在震荡交投中小跌，除息股股价调整给市场带来压力，抵消了隔夜美股上涨带来的正面人气。