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债券 | 2013年 2月 20日 星期三 20:10 BJT

美国数据: 2月15日止当周抵押贷款申请下滑1.7%--MBA

路透纽约2月20日 - 周三公布的行业报告显示,美国上周房屋抵押贷款申请连续第二周下滑,再融资和购房贷款申请均减少.

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示,2月15日止当周经季节调整后的美国抵押贷款申请指数降1.7%.该指数涵盖了再融资与购房需求.

经季节调整后的再融资申请指数降1.6%,购房抵押贷款申请指数降1.7%.

再融资占抵押贷款总申请量的比重降至77%,为2012年5月以来最低,前一周比重为78%.

该周30年期固息抵押贷款利率上扬3个基点至3.78%,前一周报3.75%.

据MBA,此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请.(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)

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