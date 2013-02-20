国际油市: 亚洲石脑油价格和裂解价差触及两周低点

韩国已公布经济指标--2017/3/29
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 2月 +1.9% +2.0% 4月3日 +2.0% 工业生产(m/m) 1月 +3.3%
路透新加坡2月20日 - 亚洲石脑油价格和裂解价差周三来到两周低点每吨1,026.50美元和每吨145.85美元,其中裂解价差较一周前下跌12.1%,交易商预期需求可能趋软.
韩国船货溢价水准受创,Lotte Chemical买进总数7.5万吨4月上半月运抵丽水和大山港的船货,成本加运费(C&F)每吨较日本报价溢价约34.50美元和35.50美元,较一周前买进2.5万吨3月下半月到港船货的溢价水准减少4.1%.
Lotte Chemical也从沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)买进约5.5万吨石脑油,4月上半月运抵大山.价格和购买日期并不清楚.
近期买气热络,因市场担忧供应紧俏的情况可能至少再持续一个月,因印度没有释出更多现货的迹象.
印度3月石脑油出口料维持在65万吨附近,与2月相当,但较2012年均量减少约13.5%,受炼厂维修和国内需求影响.
现货市场有两笔石脑油交易.壳牌向嘉能可买进4月下半月/5月上半月合约,每吨14美元,另向中国石油买进4月上半月/5月上半月合约,每吨32美元.
亚洲汽油裂解价差续跌,触及四个交易日低点每桶14.58美元,尽管有来自越南的需求,且预期美国库存将下滑.
越南Petrolimex寻求买进4.5万吨92辛烷值3月下半月交货汽油船货,2月21日结标,标单在2月22日前有效.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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路透北京3月29日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的铝箔发起反倾销反补贴调查，中国商务部周三称，不合理地使用贸易救济措施，不仅损害中国铝箔企业出口利益，也会削弱美国下游产业的竞争力，不利于美国国内就业，还会影响广大美国消费者的福利，最终导致中美相关产业两败俱伤。
路透东京3月29日 - 日股日经指数周三早盘在震荡交投中小跌，除息股股价调整给市场带来压力，抵消了隔夜美股上涨带来的正面人气。