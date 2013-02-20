国际油市: 亚洲石脑油价格和裂解价差触及两周低点

路透新加坡2月20日 - 亚洲石脑油价格和裂解价差周三来到两周低点每吨1,026.50美元和每吨145.85美元,其中裂解价差较一周前下跌12.1%,交易商预期需求可能趋软.

韩国船货溢价水准受创,Lotte Chemical买进总数7.5万吨4月上半月运抵丽水和大山港的船货,成本加运费(C&F)每吨较日本报价溢价约34.50美元和35.50美元,较一周前买进2.5万吨3月下半月到港船货的溢价水准减少4.1%.

Lotte Chemical也从沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)买进约5.5万吨石脑油,4月上半月运抵大山.价格和购买日期并不清楚.

近期买气热络,因市场担忧供应紧俏的情况可能至少再持续一个月,因印度没有释出更多现货的迹象.

印度3月石脑油出口料维持在65万吨附近,与2月相当,但较2012年均量减少约13.5%,受炼厂维修和国内需求影响.

现货市场有两笔石脑油交易.壳牌向嘉能可买进4月下半月/5月上半月合约,每吨14美元,另向中国石油买进4月上半月/5月上半月合约,每吨32美元.

亚洲汽油裂解价差续跌,触及四个交易日低点每桶14.58美元,尽管有来自越南的需求,且预期美国库存将下滑.

越南Petrolimex寻求买进4.5万吨92辛烷值3月下半月交货汽油船货,2月21日结标,标单在2月22日前有效.(完)

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