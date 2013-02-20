重温稿-台湾个股: 彰银两大股东欠缺共识,合并台新银案变数重重

中美贸易：美国对中国进口铝箔发起双反调查会致产业两败俱伤--中国商务部
路透北京3月29日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的铝箔发起反倾销反补贴调查，中国商务部周三称，不合理地使用贸易救济措施，不仅损害中国铝箔企业出口利益，也会削弱美国下游产业的竞争力，不利于美国国内就业，还会影响广大美国消费者的福利，最终导致中美相关产业两败俱伤。
路透台北2月20日 - 台湾彰化银行 两大股东之争搬上台面.其最大股东--台新金控 周三抛出震撼弹,请第二大股东财政部支持由彰银并购台新银,但财政部严正表态不同意台新金非合意并购,显然是"郎有情而妹无意".
尽管财政部早上已表态"没有具体个案",给足台新金台阶下,但台新金下午照旧召开临时董事会,并通过请财政部支持彰银合并台新银,以彰银为存续银行、台新银为消灭银行,并将函请该两家子公司研究启动并购的相关事宜.
财政部傍晚立即做出回应,财政部次长曾铭宗表示,反对这个并购研究案的进行.为这宗并购案投下变数.
财政部认为,台新金控强行进行非合意并购,形式上虽为台新银行并入彰化银行,实则彰化银行将完全由台新金控主导,恐损及彰化银行广大客户、众多股东以及员工权益.
"一家好好的店为何要让给别人!"财政部国库署署长凌忠嫄说.
目前彰银最大股东为台新金持股22.55%,其次为财政部持股17-18%,其他官股银行则合计约持股2-3%.
台新金自2005年以365亿台币取得彰银22.55%股权后,但迄今已逾七年却未能达成合并,令台新金董事长吴东亮苦思解套方法.台新金控总经理饶世湛表示,年前就与财政部联系说明过,当时财政部并没有具体反应.
他称,现在先争取财政部的支持,会继续努力,当然也尊重主管机关的态度.他并认为,彰银并台新银只是"两个子公司合并,没有大小的问题."意味合并后将纳入台新金控集团.
本地媒体今天报导台新金和公股银行彰银合并案重启,财政部在第一时间澄清目前公股银行的合并并无具体个案.这令相关金融股已回吐半数涨幅.
曾铭宗稍早也表示,目前公股银行的并购作业流程,符合法令没有修改的必要.而财政部也会维持公股的权利,这包括了公股的持有股分不能被稀释、以及保有现有的董监席次.
受媒体报导利多消息刺激,台新金及彰银开盘后一度急奔涨停,但在财政部的澄清之后,涨势明显回吐,其中台新金最终收涨3.67%,报12.7台币;彰银则收扬3.58%,报17.35台币.(完) (记者 詹静宜/高洁如; 审校 张喜良)
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