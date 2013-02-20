重温稿-台湾货币市场: 短率不变,通货续回笼但资金需求不比日前

* 资金平稳需求不大

* 隔夜拆款成交不算多

* 短票利率持平,票量很少

记者 高洁如

路透台北2月20日 - 台湾银行间短率周三大致平稳.年后通货回笼持续进行,只不过今日需求不比日前,银行面对低迷的资金需求只能先按兵不动,短率的变化不大.

交易人士表示,外商银行近期资金大多平平,多能自给自足,比起先前的泛滥已少了很多.而本地银行的资金则是偏多,不少交易对手退还资金,在找新拆入者不易的情况下,也只能先按兵不动.

"要拿钱的不多...也不用现在补(积数)啦,要补日子还长得很呢!"一位公营银行资金调度人员说.

也有银行交易员表示,接到不少家银行提供拆出的电话,"大概他们电话都是打过一轮的吧!"另一位公营银行交易员说

至2月8日为止,央行公布累计通货发行数达1兆(万亿)8,730亿台币续创下历史新高.而周一(18日)开始农历年后首日上班,累计至19日的通货回笼总计达1,008.5亿台币,上日单日回笼633.9亿.

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.385%,上日在0.386%;今日区间在0.295-0.42%,上日亦同;一周拆款利率在0.388-0.46%,上日在0.388-0.47%.

**短票利率平稳**

票券商则指出,银行的买气虽然很好,但短票的量很少,今日多数是与民间的法人承做,银行端的成交并不多.

一家公营银行交易员说,"大家都在哀嚎,根本没有票(可买)."

不过短票利率则是大致持平,30天左右短票利率今日成交在0.72%,同上日.

台湾央行今日共发行3,419.5亿台币存单,若相较存单到期金额3,590.5亿,存单发行余额减171亿.

本周的央行存单到期总额为1兆(万亿)9,046.05亿台币,本周余日的存单到期金额为:周四200亿以及周五7,449亿和周六324.5亿台币.

拆款中心资料 显示,周三超额准备为613亿台币;累计超额准备为520亿台币,加计前期1%的超额准备为1,947亿台币.

**公债附买回利率续靠向低位**

公债10天期附买回(RP)利率续向区间下缘靠拢.在通货回笼速度加快,使得资金回复农历年前泛滥情势的加持下,交易商纷纷下调公债与公司债RP利率至区间低档;少数公司债RP利率甚至有跌向0.78%的倾向.

一证券商调度人士表示,今日感觉市场资金相当多,投信找公司债的需求增加,银行也希望多承作公债RP.不过近期证券商在次级市场的交易稀少,买超额度有限,因此能承作的券源不多.

"公债RP大部分已做到0.69%,下月初或许还有调整机会."他说.

另一大型券商交易员则称,公债与公司债RP续做部分有下调至区间下缘,若是新作的公司债RP,就会要求客户以0.78%成交.