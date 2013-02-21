中国个股: 苏宁称未来三年将投资约200亿元发展物流项目

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透南京2月21日 - 中国两大家电零售商之一的苏宁云商集团股份有限公司 周四宣布其新运营模式和组织架构,融合其线上线下平台.公司副董事长孙为民透露,未来三年公司将投资180-220亿元人民币发展物流项目.
他在接受路透专访时指出,公司未来三年将打造60个区域性物流终端,10多个跨地区分拣中心及多个中转点等.
他还表示,随着公司新运营模式的推广,尤其是线上平台的大力拓展,公司未来三年将引进大量人才,估计员工总数将在目前18万人基础上增加3万多人.
苏宁电器周三公告称,公司更名为苏宁云商集团,以体现公司目前线上线下多渠道融合、全品类经营、开放平台服务的业务形态;同时公司主营业务范围将增加国内快递业务.
苏宁去年前三季营收增7%,达724亿元,净利却同比下降逾三成;目前公司尚未披露去年全年业绩.而其同行、传统家电零售商国美电器 稍早发布预亏公告,因销售收入下滑,租金费用上升及电子商务业务亏损,预计公司2012年业绩亏损. (完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。