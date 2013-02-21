中国个股: 苏宁称未来三年将投资约200亿元发展物流项目

路透南京2月21日 - 中国两大家电零售商之一的苏宁云商集团股份有限公司 周四宣布其新运营模式和组织架构,融合其线上线下平台.公司副董事长孙为民透露,未来三年公司将投资180-220亿元人民币发展物流项目.

他在接受路透专访时指出,公司未来三年将打造60个区域性物流终端,10多个跨地区分拣中心及多个中转点等.

他还表示,随着公司新运营模式的推广,尤其是线上平台的大力拓展,公司未来三年将引进大量人才,估计员工总数将在目前18万人基础上增加3万多人.

苏宁电器周三公告称,公司更名为苏宁云商集团,以体现公司目前线上线下多渠道融合、全品类经营、开放平台服务的业务形态;同时公司主营业务范围将增加国内快递业务.