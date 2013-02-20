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债券 | 2013年 2月 20日 星期三 20:34 BJT

伦敦美债: 公债价格下跌,市场关注美联储会议记录

路透伦敦2月20日 - 美国政府公债价格周三在欧洲市场下滑,尾随德国公债因标债结果疲弱带动的跌势,但在美国联邦储备理事会(美联储,FED)一月政策会议记录公布前,市场料维持区间波动.

市场将从会议记录中寻找美联储未来买债计画的线索.

在会议记录公布前,美债期货 目前下跌11/64至131-11/64,受德债拖累.德债期货扩大跌势,此前德国标售40.4亿欧元10年期公债,投标金额仅略高于标售规模.

"欧元区标债造成市场下跌...我们见到曲线中段(五年期到七年期)出现部分卖压,"一交易商称.

指标10年期美债 价格下跌5/32,收益率(殖利率)报2.04%,较纽约尾盘水准升1.6个基点.(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王冠中; 审校 张明钧)

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