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市场报道 | 2013年 2月 20日 星期三 20:48 BJT

表格: 2月16日止当周美国连锁店销售较前周上扬2.7%--ICSC/高盛

路透2月20日 - 美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周三联合发布的报告显示,2月16日止当周美国连锁店销售较前周上扬2.7%.

当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)

2月16日 530.7 1.8 2.7

2月 9日 516.8 2.1 -2.5

2月 2日 530.0 2.6 2.4

1月26日 517.8 2.0 -1.0

(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)

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