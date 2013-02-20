亚洲橡胶: 2月20日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水上涨，公共假期前交投受抑
路透迪拜4月13日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周四上涨，跨月价差相对持稳，在明天耶稣受难日假期前，市场交投受抑。
路透2月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘收市价:
合约 日盘 成交量 晚盘 成交量
2月 288.0 25 287.5 3
3月 288.6 143 287.3 3
4月 293.0 115 295.0 6
5月 297.6 470 300.0 108
6月 301.5 1402 304.1 238
7月 305.3 8421 307.6 1516
* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.
* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.
* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中; 审校 张明钧)
路透迪拜4月13日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周四上涨，跨月价差相对持稳，在明天耶稣受难日假期前，市场交投受抑。
路透北京4月13日 - 中国国家能源局称，今年将进一步强化市场秩序监管，加快推进电力市场建设和市场化交易，促使违规建设项目及落后煤电机组退出市场，并继续推进京津冀电力市场试点。
* 人民币收升近百点但未突破区间，中间价升至近两个月新高 * 美指走弱缓解人民币贬值压力，贸易数据影响有限 * 逢低购汇入场限制人民币升幅，短期仍难出趋势性走势 (新增收盘报价和评论) 路透北京/上海4月13日 - 人民币兑美元即期周四升破6.89关口，升幅近百 点，为连续第三天收升并创逾两周新高，不过目前仍未突破区间走势，中间价则升至近两个 月新高，因美元明显调整。交易员称，美国总统对强美元不满打压美元多头，而中间价也有 小幅做高的嫌疑，明显推高汇价，但这给逢低购汇盘一个入场时机，使得市场价一度低于中 间价200点。 他们并表示，中国海关最新公布的一季度外贸进出口数据对汇市影响有限，预计美国总 统的言论影响应不会太长，市场更关注美国经济表现和新政府刺激政策落实状况；外部环境 转好有利于缓解人民币贬值预期，但短期料仍难现趋势性升贬走势。 “逢低购汇比较多，...总体仍在大的区间里，人民币大幅走升的条件并未出现，大幅 贬值也不至于。”一外资行交易员称。 不过值得注意的是，虽然逢低购汇的力道不小，但中