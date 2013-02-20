表格: 美国1月房屋开工逊于预期,建筑许可年率创2008年6月以来最高

标题新闻：法国总统候选人菲永之妻遭正式调查，面临收受其夫支付国会空壳工作薪资的指控
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路透2月20日 - 美国商务部周四公布:
* 1月房屋开工下降8.5%
* 1月建筑许可增长1.8%
* 1月房屋开工年率为89.0万户(预估为92.5万户)
* 1月建筑许可年率为92.5万户(预估为91.5万户)
* 1月建筑许可年率92.5万户创2008年6月以来最高,12月年率为90.9万户
* 1月独户家庭房屋开工年率上扬0.6%至61.3万户,创下2008年7月以来最高;多户房屋开工年率增加24.1%至27.7万套
经季节调整后的房屋开工、建筑许可如下:
变动百分比(%) 1月 12月 11月 13年1月/12年1月
房屋开工 -8.5 15.7 -5.4 23.6
建筑许可 1.8 1.0 3.7 35.2
年率(千户) 1月 12月 11月 12年1月
房屋开工 890 973 841 720
建筑许可 925 909 900 684
(完)
(编译 王冠中; 审校 张明钧)
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 2月 +1.9% +2.0% 4月3日 +2.0% 工业生产(m/m) 1月 +3.3%
路透北京3月29日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的铝箔发起反倾销反补贴调查，中国商务部周三称，不合理地使用贸易救济措施，不仅损害中国铝箔企业出口利益，也会削弱美国下游产业的竞争力，不利于美国国内就业，还会影响广大美国消费者的福利，最终导致中美相关产业两败俱伤。