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货币新闻 | 2013年 2月 20日 星期三 21:39 BJT

表格: 美国1月房屋开工逊于预期,建筑许可年率创2008年6月以来最高

路透2月20日 - 美国商务部周四公布:

* 1月房屋开工下降8.5%

* 1月建筑许可增长1.8%

* 1月房屋开工年率为89.0万户(预估为92.5万户)

* 1月建筑许可年率为92.5万户(预估为91.5万户)

* 1月建筑许可年率92.5万户创2008年6月以来最高,12月年率为90.9万户

* 1月独户家庭房屋开工年率上扬0.6%至61.3万户,创下2008年7月以来最高;多户房屋开工年率增加24.1%至27.7万套

经季节调整后的房屋开工、建筑许可如下:

变动百分比(%) 1月 12月 11月 13年1月/12年1月

房屋开工　 -8.5 15.7 -5.4 23.6

建筑许可 1.8 1.0 3.7 35.2

年率(千户) 1月 12月 11月 12年1月

房屋开工 　 890 973 841 720

建筑许可　 925 909 900 684

(完)

(编译 王冠中; 审校 张明钧)

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