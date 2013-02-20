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货币新闻 | 2013年 2月 20日 星期三 21:44 BJT

表格: 美国1月PPI较前月升0.2%,升幅小于预期

路透2月20日 - 美国劳工部周四公布:

* 1月生产者物价指数(PPI)较前月上升0.2%(预估为上升0.4%)

* 1月核心PPI较前月上升0.2%(预估为上升0.2%)

* 1月生产者物价指数(PPI)较上年同期上涨1.4%符合预期,核心PPI年增率1.8%创下2011年2月以来最小涨幅(市场预估为上涨1.6%)

* 1月PPI涨幅中,有超过四分之三是来自于食品价格上涨的贡献

经季节调整 未经季节调整

变动百分比 1月 12月 13年/12年1月 12月

成品 0.2 -0.3 1.4 -0.4

扣除食品及能源 0.2 0.1 1.8 0.2

消费食品 0.7 -0.8 3.0 1.3

能源商品 -0.4 -0.6 -1.0 -3.3

成品指数 194.7 193.6 --

家用天然气 -0.5 0.7 持平 1.7

汽油 -2.1 -1.8 -2.5 -7.2

取暖油 -0.5 -2.2 -6.0 -3.2

半成品 持平 0.1 0.4 -0.9

扣除食品及能源 0.3 0.3 0.7 -0.1

制造业原材料 0.2 0.2 -0.4 -0.3

(完)

(编译 王冠中; 审校 张明钧)
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