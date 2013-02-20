表格: 美国1月PPI较前月升0.2%,升幅小于预期

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水上涨，公共假期前交投受抑
路透迪拜4月13日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周四上涨，跨月价差相对持稳，在明天耶稣受难日假期前，市场交投受抑。
路透2月20日 - 美国劳工部周四公布:
* 1月生产者物价指数(PPI)较前月上升0.2%(预估为上升0.4%)
* 1月核心PPI较前月上升0.2%(预估为上升0.2%)
* 1月生产者物价指数(PPI)较上年同期上涨1.4%符合预期,核心PPI年增率1.8%创下2011年2月以来最小涨幅(市场预估为上涨1.6%)
* 1月PPI涨幅中,有超过四分之三是来自于食品价格上涨的贡献
经季节调整 未经季节调整
变动百分比 1月 12月 13年/12年1月 12月
成品 0.2 -0.3 1.4 -0.4
扣除食品及能源 0.2 0.1 1.8 0.2
消费食品 0.7 -0.8 3.0 1.3
能源商品 -0.4 -0.6 -1.0 -3.3
成品指数 194.7 193.6 --
家用天然气 -0.5 0.7 持平 1.7
汽油 -2.1 -1.8 -2.5 -7.2
取暖油 -0.5 -2.2 -6.0 -3.2
半成品 持平 0.1 0.4 -0.9
扣除食品及能源 0.3 0.3 0.7 -0.1
制造业原材料 0.2 0.2 -0.4 -0.3
(完)
(编译 王冠中; 审校 张明钧)
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