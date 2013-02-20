版本:
中国
市场报道 | 2013年 2月 20日 星期三 21:58 BJT

美国数据: 2月16日止当周连锁店销售较上年同期增长3.1%--Redbook

路透纽约2月20日 - Redbook Research周三公布的报告显示,2月16日止当周美国连锁店销售经季节调整后较上年同期增长3.1%.

2013年2月截至目前为止连锁店销售较上年同期增长2.8%,较前月增长1.5%.(完)

浏览美国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

(编译 王冠中; 审校 张明钧)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐