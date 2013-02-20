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债券 | 2013年 2月 21日 星期四 00:34 BJT

表格: 美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.115%,投标倍数为4.35

路透华盛顿2月20日 - 美国财政部称,其四周期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.115 中值 0.105 低值 0.080 投资 0.117 价格/得标 价格 99.991056 高值得标比率 96.37% 投标倍数 4.35 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 45,000,303,500 总投标 195,601,078,500 竞争性投标得标 44,697,217,000 非竞争性投标得标 303,086,500 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/02/21 到期日 2013/03/21 CUSIP码 9127957M7 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面,请点选 ;债券发行相关报导请点选

(编译 利棣儿; 审校 母红)

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