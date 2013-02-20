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货币新闻 | 2013年 2月 21日 星期四 05:32 BJT

国际油市: 美国最近一周原油库存增加300万桶--美国石油协会(API)

路透2月20日 - 美国石油协会(API)周三公布:

* 美国最近一周原油库存增加300万桶

* 美国最近一周汽油库存减少12.2万桶,馏分油库存减少160万桶(完)

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