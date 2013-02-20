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市场报道 | 2013年 2月 20日 星期三 22:49 BJT

美国热股: 苹果股价下跌,此前表示公司部分Mac电脑遭到黑客攻击

路透2月20日 - 苹果 周二表示,最近部分员工的麦金塔电脑(Mac)受到黑客攻击.一家面向软件开发人员的网站受到恶意软件感染,一些苹果员工在访问该网站时电脑亦受感染,黑客身份不明.此恶意软件专为攻击Mac电脑而设计.

周三早盘,苹果股价下跌1.37%,报453.692美元.(完)

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