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市场报道 | 2013年 2月 20日 星期三 23:03 BJT

美国热股: Office Depot将收购OfficeMax,两者齐升

路透2月20日 - Office Depot 周三表示,将以11.7亿美元的换股交易收购规模较小的同业OfficeMax,以增加与供应商议价的能力,以及与Staples 和亚马逊 等对手竞争的优势.

在周三早盘,OFFICE DEPOT上涨2.39%,报5.14美元.OFFICEMAX暴涨9.46%,报14.20美元.(完)

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