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亚洲 | 2013年 2月 20日 星期三 23:11 BJT

美国热股: 谷歌股价下跌,此前宏达电发布新款智能手机

路透2月20日 - 台湾宏达电(HTC) 公布新款智能手机,希望能从市场上云集的谷歌 Android系统中脱颖而出,并助其夺回被三星电子 抢走的市场.

在周三早盘,谷歌股价下跌0.24%,报804.90美元.(完)

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