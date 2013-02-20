美国FED: 可能需要在就业市场明显改善前放缓或停止执行QE3-会议记录

标题新闻：法国总统候选人菲永之妻遭正式调查，面临收受其夫支付国会空壳工作薪资的指控
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路透华盛顿2月20日 - 美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三公布的会议记录显示,美联储可能不得不在看到招聘增加前放缓或停止购买资产,因担忧此举可能带来的成本.美联储推出大规模资产购买计划的目的就是扶助就业增长.
会议记录显示,"数位与会委员表示,正在进行的对资产购买行动成效,成本和风险的评估可能促使委员会在认为就业市场前景大幅改善前放慢或停止资产购买行动."
但会议记录也显示,多位美联储官员认为过早减少或停止购买资产也可能有重大代价.(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 2月 +1.9% +2.0% 4月3日 +2.0% 工业生产(m/m) 1月 +3.3%
路透北京3月29日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的铝箔发起反倾销反补贴调查，中国商务部周三称，不合理地使用贸易救济措施，不仅损害中国铝箔企业出口利益，也会削弱美国下游产业的竞争力，不利于美国国内就业，还会影响广大美国消费者的福利，最终导致中美相关产业两败俱伤。