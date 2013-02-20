美国FED: 可能需要在就业市场明显改善前放缓或停止执行QE3-会议记录

路透华盛顿2月20日 - 美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三公布的会议记录显示,美联储可能不得不在看到招聘增加前放缓或停止购买资产,因担忧此举可能带来的成本.美联储推出大规模资产购买计划的目的就是扶助就业增长.

会议记录显示,"数位与会委员表示,正在进行的对资产购买行动成效,成本和风险的评估可能促使委员会在认为就业市场前景大幅改善前放慢或停止资产购买行动."

但会议记录也显示,多位美联储官员认为过早减少或停止购买资产也可能有重大代价.(完)