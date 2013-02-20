美国股市: 道琼工业指数下滑0.77%,Nasdaq指数下跌1.53%

标题新闻：法国总统候选人菲永之妻遭正式调查，面临收受其夫支付国会空壳工作薪资的指控
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路透纽约2月20日 - 美国股市周三下跌,标普500指数录得11月中来最大单日百分比跌幅,此前美国联邦储备理事会(FED,美联储)公布的会议记录暗示,美联储可能较原先预期的更早放缓或停止购买资产.
根据初步收盘数据,道琼工业指数 收跌108.13点,或0.77%,至13,927.54点;标准普尔500指数 收低18.99点,或1.24%,至1,511.95点.Nasdaq指数 收跌49.19点,或1.53%,至3,164.41点.(完)
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 2月 +1.9% +2.0% 4月3日 +2.0% 工业生产(m/m) 1月 +3.3%
路透北京3月29日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的铝箔发起反倾销反补贴调查，中国商务部周三称，不合理地使用贸易救济措施，不仅损害中国铝箔企业出口利益，也会削弱美国下游产业的竞争力，不利于美国国内就业，还会影响广大美国消费者的福利，最终导致中美相关产业两败俱伤。