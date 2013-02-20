美国股市: 道琼工业指数下滑0.77%,Nasdaq指数下跌1.53%

路透纽约2月20日 - 美国股市周三下跌,标普500指数录得11月中来最大单日百分比跌幅,此前美国联邦储备理事会(FED,美联储)公布的会议记录暗示,美联储可能较原先预期的更早放缓或停止购买资产.

根据初步收盘数据,道琼工业指数 收跌108.13点,或0.77%,至13,927.54点;标准普尔500指数 收低18.99点,或1.24%,至1,511.95点.Nasdaq指数 收跌49.19点,或1.53%,至3,164.41点.(完)