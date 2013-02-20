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亚洲 | 2013年 2月 21日 星期四 06:44 BJT

全球外汇市场2月21日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

2月20日(周三)

2330 - 日本2月路透短观调查

2350 - 日本一周资本流动数据

2月21日(周四)

-- - 澳洲央行总裁史蒂文斯在议会做证词陈述

-- - 欧央行管委会会议

0715 - 瑞士1月贸易收支

0758 - 法国Markit制造业、服务业、综合采购经理人指数(PMI)2月初值

0828 - 德国Markit制造业、服务业、综合PMI 2月初值

0858 - 欧元区Markit制造业、服务业、综合PMI 2月初值

0930 - 英国1月公共部门净借款和公共部门收支短差

1100 - 英国工业联盟2月总工业订单差值

1330 - 美国1月消费者物价指数(CPI)和核心CPI

1330 - 美国一周初请失业金数据

1358 - 美国Markit制造业PMI 2月初值

1500 - 美国1月成屋销售年率

1500 - 美国经济谘商会1月领先指标

1500 - 美国费城联储2月制造业指数

-- - 美国克里夫兰联邦储备银行CPI

1735 - 美国圣路易斯联储银行总裁布拉德就经济与货币政策前景发表讲话

1800 - 美国旧金山联储总裁威廉姆斯就货币政策与经济发表讲话

2130 - 美联储一周资产负债表

2300 - SEMI北美半导体设备制造商1月订单出货比 (完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程

(编译 李爽; 审校 张涛)

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