全球外汇市场2月21日主要消息

韩国已公布经济指标--2017/3/29
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 2月 +1.9% +2.0% 4月3日 +2.0% 工业生产(m/m) 1月 +3.3%
(除特别说明外,均为GMT时间)
2月20日(周三)
2330 - 日本2月路透短观调查
2350 - 日本一周资本流动数据
2月21日(周四)
-- - 澳洲央行总裁史蒂文斯在议会做证词陈述
-- - 欧央行管委会会议
0715 - 瑞士1月贸易收支
0758 - 法国Markit制造业、服务业、综合采购经理人指数(PMI)2月初值
0828 - 德国Markit制造业、服务业、综合PMI 2月初值
0858 - 欧元区Markit制造业、服务业、综合PMI 2月初值
0930 - 英国1月公共部门净借款和公共部门收支短差
1100 - 英国工业联盟2月总工业订单差值
1330 - 美国1月消费者物价指数(CPI)和核心CPI
1330 - 美国一周初请失业金数据
1358 - 美国Markit制造业PMI 2月初值
1500 - 美国1月成屋销售年率
1500 - 美国经济谘商会1月领先指标
1500 - 美国费城联储2月制造业指数
-- - 美国克里夫兰联邦储备银行CPI
1735 - 美国圣路易斯联储银行总裁布拉德就经济与货币政策前景发表讲话
1800 - 美国旧金山联储总裁威廉姆斯就货币政策与经济发表讲话
2130 - 美联储一周资产负债表
2300 - SEMI北美半导体设备制造商1月订单出货比 (完)
全球重要经济事件一览表
全球外汇市场主要消息
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布尔日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程
(编译 李爽; 审校 张涛)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 2月 +1.9% +2.0% 4月3日 +2.0% 工业生产(m/m) 1月 +3.3%
路透北京3月29日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的铝箔发起反倾销反补贴调查，中国商务部周三称，不合理地使用贸易救济措施，不仅损害中国铝箔企业出口利益，也会削弱美国下游产业的竞争力，不利于美国国内就业，还会影响广大美国消费者的福利，最终导致中美相关产业两败俱伤。
路透东京3月29日 - 日股日经指数周三早盘在震荡交投中小跌，除息股股价调整给市场带来压力，抵消了隔夜美股上涨带来的正面人气。