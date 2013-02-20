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亚洲 | 2013年 2月 21日 星期四 07:14 BJT

更新版-纽约汇市: 美联储公布会议记录后美元普涨

今日      上日      当日    今年以来   2012年
                              收市价    收市价    涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3280    1.3386     -0.79     +0.65    1.3194
 美元/日圆                      93.54     93.56     -0.02     +7.84     86.74
 欧元/日圆                     124.25    125.25     -0.80     +8.56    114.45
 美元/瑞郎                     0.9270    0.9225     +0.49     +1.26    0.9155
 英镑/美元                     1.5233    1.5422     -1.23     -6.26    1.6251
 美元/加元                     1.0165    1.0112     +0.52     +2.46    0.9921
 澳元/美元                     1.0255    1.0352     -0.94     -1.33    1.0393
 欧元/瑞郎                     1.2313    1.2351     -0.31     +1.97    1.2075
 欧元/英镑                     0.8718    0.8678     +0.46     +7.44    0.8114
 新西兰元/美元                 0.8353    0.8466     -1.33     +0.85    0.8283
 美元/挪威克朗                 5.5965    5.5315     +1.18     +0.60    5.5630
 欧元/挪威克朗                 7.4319    7.4087     +0.31     +1.25    7.3403
 美元/瑞典克朗                 6.3452    6.2979     +0.75     -2.36    6.4986
 欧元/瑞典克朗                 8.4256    8.4397     -0.17     -1.77    8.5777
                                                                             
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦
 以此为基准计算.
 
      
      
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 (编译  李军/于春红; 审校 母红)

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