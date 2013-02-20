更新版-纽约汇市: 美联储公布会议记录后美元普涨

韩国已公布经济指标--2017/3/29
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 2月 +1.9% +2.0% 4月3日 +2.0% 工业生产(m/m) 1月 +3.3%
今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3280 1.3386 -0.79 +0.65 1.3194 美元/日圆 93.54 93.56 -0.02 +7.84 86.74 欧元/日圆 124.25 125.25 -0.80 +8.56 114.45 美元/瑞郎 0.9270 0.9225 +0.49 +1.26 0.9155 英镑/美元 1.5233 1.5422 -1.23 -6.26 1.6251 美元/加元 1.0165 1.0112 +0.52 +2.46 0.9921 澳元/美元 1.0255 1.0352 -0.94 -1.33 1.0393 欧元/瑞郎 1.2313 1.2351 -0.31 +1.97 1.2075 欧元/英镑 0.8718 0.8678 +0.46 +7.44 0.8114 新西兰元/美元 0.8353 0.8466 -1.33 +0.85 0.8283 美元/挪威克朗 5.5965 5.5315 +1.18 +0.60 5.5630 欧元/挪威克朗 7.4319 7.4087 +0.31 +1.25 7.3403 美元/瑞典克朗 6.3452 6.2979 +0.75 -2.36 6.4986 欧元/瑞典克朗 8.4256 8.4397 -0.17 -1.77 8.5777 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦 以此为基准计算. 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军/于春红; 审校 母红)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 2月 +1.9% +2.0% 4月3日 +2.0% 工业生产(m/m) 1月 +3.3%
路透北京3月29日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的铝箔发起反倾销反补贴调查，中国商务部周三称，不合理地使用贸易救济措施，不仅损害中国铝箔企业出口利益，也会削弱美国下游产业的竞争力，不利于美国国内就业，还会影响广大美国消费者的福利，最终导致中美相关产业两败俱伤。
路透东京3月29日 - 日股日经指数周三早盘在震荡交投中小跌，除息股股价调整给市场带来压力，抵消了隔夜美股上涨带来的正面人气。