金砖国家: 2月20日股汇市收盘纵览

路透2月21日 - 以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月20日(周三)走势纵览.

MSCI新兴市场指数 上涨0.42%,收报1,068.46点.

中国股市:沪综指小幅收升,消费医疗等防御性板块涨幅居前,政策扶持下的环保等板块表现亦活跃.分析师称,市场正在进行结构性转变,虽然金融地产等大盘股涨势放缓将抑制指数涨幅,但在活跃个股带动下大盘仍将维持稳健运行.沪综指 收报2,397.178点,涨14.264点或0.6%,上海A股今日成交额为968亿元人民币,上一交易日为1,054亿元.

香港股市:收高,受全球经济前景改善之助,零售类股上扬,稍早莎莎国际控股和普拉达公布强劲营收.恒生指数 收高0.7%至23,307.41点,恒生国企指数 升1.4%.

中国汇市:人民币兑美元即期 收升,受中间价上扬及中国经济基本面向好推动,交投比较活跃.交易员称客盘结汇偏重,而节后购汇的短期因素正在消散,午盘呈现净结汇推升人民币走高.在岸市场人民币兑美元收盘价报6.2376,较前一交易日上涨0.11%.

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印度股市:连续第三日小涨,受助于Reliance Industries在宣布向其主要天然气区块投资后上扬,且地产商DLF因寄望获利增加而延续升势.指标BSE指数 上涨0.04%或7.03点,收报19,642.75点.NSE指数 涨0.06%或3.35点,收报5,943.05点.

印度汇市:印度卢比兑美元录得两周来最大涨幅,主要受债券标售相关资金流入扶助,成交量依然较低,因罢工致使多数国有银行人手不足.卢比兑美元 收报54.075/085,连续第二个交易日上涨.上日收报54.185/195.盘中上涨0.2%,创2月5日以来最大单日升幅. ========================================================================================

俄罗斯股市:指标RTS指数 收报1,582.630点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收低0.63%至835.32点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元 跌0.39%报30.1935,卢布兑欧元 上升0.36%,报40.1275. ========================================================================================

巴西股市:跌至三个月低位,受累于企业财报疲弱以及经济数据逊于预期.圣保罗交易所Bovespa指数 连续第六日下滑,收跌1.98%至56,177.6点,为去年11月中以来最低,且创下去年9月末来最大单日百分比跌幅.

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元 收报1.9645,上日收盘价为1.9545.

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南非股市:下跌,包括必和必拓 及AngloGold Ashanti 在内的主要矿业公司股价挫跌,因业绩令人失望且金属价格走低.约翰内斯堡Top-40绩优股指数 下跌0.84%至36,022.45点.综合指数 收低0.75%,报40,428.28点.

南非汇市:1525GMT时,兰特兑美元 基本持平于8.8730,周二收盘价为8.8550.交易商称,投资者对该币种的担忧减轻,此前Anglo American Platinum 旗下矿场工人罢工引燃对矿业部门再度爆发冲突的担忧,导致兰特上日遭到抛售. (完) (编译 王兴亚; 审校 张涛)