欧洲经济指标预测--2月21日-2月28日****

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 2月18日当周 2月21日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0715 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 1月 -- 顺差10.03 0758 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月初值 43.8 42.9 服务业PMI 44.5 43.6 综合PMI -- 42.7 0828 德国Markit制造业PMI 2月初值 50.5 49.8 服务业PMI 55.5 55.7 综合PMI -- 53.6 0858 欧元区Markit制造业PMI 2月初值 48.5 47.9 服务业PMI 49.0 48.6 综合PMI 49.0 48.6 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 1月 -112.0 132.1 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 1月 -- 13.0 2月22日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 德国GDP季率细节 第四季 -- -0.6% 0900 德国Ifo企业景气判断指数 2月 105.0 104.2 现况指数 108.5 108.0 预期指数 101.3 100.5 0900 意大利CPI终值(较前月) 1月 +0.2% +0.2% (较上年同期) +2.2% +2.2% 意大利HICP终值(较前月) 1月 -2.0% -2.0% (较上年同期) +2.4% +2.4% 1000 意大利消费者信心 2月 84.8 84.6 1000 意大利零售销售(经季节调整) 12月 -- -0.40% 意大利零售销售(未经季节调整) -- -3.10% 2月25日当周 2月25日-3月8日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 英国Nationwide房价指数(较上月) 2月 -- +0.5% (较上年同期) -- 持平 2月25日-2月28日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 德国进口物价(较上月) 1月 -- -0.5% (较上年同期) -- +0.3% 2月25日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0900 意大利贸易收支(对非欧盟)(亿欧元) 1月 -- 33.2 2月26日-3月1日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 德国实质零售销售(较上月) 1月 -- -1.7% (较上年同期) -- -4.7% 2月26日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0815 瑞士非农就业岗位(万人) 第四季 -- 412.2 1100 英国CBI零售销售差值 2月 -- 正17 2月27日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 瑞士UBS指标 1月 -- 1.34 0700 德国GfK消费者信心指数 3月 -- 5.8 0745 法国消费者信心 2月 -- 86 0800 瑞士KOF领先指标 2月 -- 1.05 0830 意大利企业信心 2月 -- 88.2 0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 1月 -- +3.3% 民间贷款 -- -0.7% M3三个月移动平均 -- +3.7% 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 -- -0.3% (较上年同期) -- 持平 1000 欧元区企业景气指数 2月 -- -1.09 经济景气指数 -- 89.2 工业景气指数 -- -13.9 服务业景气指数 -- -8.8 消费者信心指数 -- -23.9 消费者通胀预期指数 -- 21.8 生产者物价预期指数 -- 2.1 2月28日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0001 英国GfK消费者信心指数 2月 -- 负26 0645 瑞士GDP(较上季) 第四季 -- +0.6% 0645 (较上年同期) -- +1.4% 0745 法国消费者支出 1月 -- 持平 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -- -0.3% 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 2月 -- 减少1.6 未经季节调整失业人数(万人) -- 310 经季节调整失业率 -- 6.8% 经季节调整失业人数(万人) -- 291.6 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上月) 1月终值 -- +0.4% (较上年同期) +2.0% +2.0% 1300 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 2月初值 -- -0.7% (较上年同期) -- +1.9% 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) -- -0.5% (较上年同期) -- +1.7% (完)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。