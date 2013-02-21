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市场报道 | 2013年 2月 21日 星期四 08:13 BJT

****欧洲经济指标预测--2月21日-2月28日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
    
    2月18日当周


 2月21日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值       前值
 0715     瑞士贸易收支(亿瑞郎)                        1月           --      顺差10.03
 0758     法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       2月初值        43.8        42.9
                    服务业PMI                                      44.5        43.6
                    综合PMI                                         --         42.7
 0828     德国Markit制造业PMI                       2月初值        50.5        49.8
                   服务业PMI                                       55.5        55.7
                   综合PMI                                          --         53.6
 0858     欧元区Markit制造业PMI                     2月初值        48.5        47.9
                                                                            
                     服务业PMI                                     49.0        48.6
                     综合PMI                                       49.0        48.6
 0930     英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)            1月         -112.0      132.1
          公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)             1月           --         13.0
 
    
 2月22日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值       前值
 0700     德国GDP季率细节                            第四季         --        -0.6%
 0900     德国Ifo企业景气判断指数                     2月         105.0       104.2
                      现况指数                                    108.5       108.0
                      预期指数                                    101.3       100.5
 0900     意大利CPI终值(较前月)                       1月         +0.2%       +0.2%
                   (较上年同期)                                   +2.2%       +2.2%
          意大利HICP终值(较前月)                      1月         -2.0%       -2.0%
                  (较上年同期)                                    +2.4%       +2.4%
 1000     意大利消费者信心                            2月          84.8        84.6
 1000     意大利零售销售(经季节调整)                  12月          --        -0.40%
          意大利零售销售(未经季节调整)                              --        -3.10%
 
    
    2月25日当周
      
 2月25日-3月8日
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值       前值
 0700     英国Nationwide房价指数(较上月)              2月           --        +0.5%
                              (较上年同期)                          --         持平
          
 2月25日-2月28日
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值       前值
 0700     德国进口物价(较上月)                        1月           --        -0.5%
                    (较上年同期)                                    --        +0.3%
          
 2月25日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值       前值
 0900     意大利贸易收支(对非欧盟)(亿欧元)            1月           --         33.2
       
 2月26日-3月1日
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值       前值
 0700     德国实质零售销售(较上月)                    1月           --        -1.7%
                    (较上年同期)                                    --        -4.7%
     
 2月26日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值       前值
 0815     瑞士非农就业岗位(万人)                     第四季         --        412.2
 1100     英国CBI零售销售差值                         2月           --         正17
           
 2月27日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值       前值
 0700     瑞士UBS指标                                 1月           --         1.34
 0700     德国GfK消费者信心指数                       3月           --         5.8
 0745     法国消费者信心                              2月           --          86
 0800     瑞士KOF领先指标                             2月           --         1.05
 0830     意大利企业信心                              2月           --         88.2
 0900     欧元区M3货供额(较上年同期)                  1月           --        +3.3%
               民间贷款                                             --        -0.7%
               M3三个月移动平均                                     --        +3.7%
 0930     英国国内生产总值(GDP)(较前季)              第四季         --        -0.3%
                            (较上年同期)                            --         持平
 1000     欧元区企业景气指数                          2月           --        -1.09
               经济景气指数                                         --         89.2
               工业景气指数                                         --        -13.9
               服务业景气指数                                       --         -8.8
               消费者信心指数                                       --        -23.9
               消费者通胀预期指数                                   --         21.8
               生产者物价预期指数                                   --         2.1
          
 2月28日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值       前值
 0001     英国GfK消费者信心指数                       2月           --         负26
 0645     瑞士GDP(较上季)                            第四季         --        +0.6%
 0645            (较上年同期)                                       --        +1.4%
 0745     法国消费者支出                              1月           --         持平
 0745     法国生产者物价指数(PPI)(较前月)             1月           --        -0.3%
 0855     德国经季节调整失业人数变化(万人)            2月           --       减少1.6
             未经季节调整失业人数(万人)                             --         310
             经季节调整失业率                                       --         6.8%
             经季节调整失业人数(万人)                               --        291.6
 1000     欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上月)    1月终值         --        +0.4%
                                    (较上年同期)                  +2.0%       +2.0%
 1300     德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)      2月初值         --        -0.7%
                                   (较上年同期)                     --        +1.9%
          德国消费者物价指数(CPI)(较前月)                           --        -0.5%
                              (较上年同期)                          --        +1.7%
 (完)
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